Sivas Gençlik Merkezinde Osmanlı Okçuluğu eğitimi alan minik öğrenciler, idmanlarını geleneksel kıyafetler giyerek yapıyor.

Sivas Gençlik Merkezinde 8 yaş üstü gençlere Osmanlı Okçuluğu eğitimi veriliyor. Yaklaşık 100 sporcunun eğitim aldığı kursta minikler idmanlarını geleneksel kıyafetler giyerek yapıyor. Üç aşamada eğitim alan minikler ilk önce kepaze çekmeyi öğreniyor. Yakın mesafe eğitiminden sonra ise "ya hak" diyerek uzun mesafedeki hedeflere ok fırlatıyorlar.

Gençlik Lideri ve Okçuluk Antrenörü Mehmet Safa Demirkan, “Geleneksel bir spor yaptığımız için federasyonun belirlemiş olduğu talimatlar doğrultusunda eğitim ve yarışmaları geleneksel kıyafetlerle yapıyoruz. Olabildiğince gençlerimiz antrenmanlara geleneksel kıyafetlerle geliyorlar. Eğitimlerimizde Osmanlı eğitim metodolojisini uyguluyoruz. 3 aşamadan oluşuyor. İlk olarak kepaze çekimi yapıyorlar. Gençlerimize kepazeleri çektirerek hangi kasların çalışacağı hangilerinin çalışmayacağına dair kas hafızası oluşturuyoruz. İkinci aşamada ise yakın mesafeden hedef okçuluğuyla ilgi çalışmalarına başlıyor. Üçüncü aşamada ise menzil okçuluğuna geçiliyor ancak biz daha çok hedef okçuluğu üzerinde çalışıyoruz” dedi.

“Kökleri mazide gözleri atide gençler yetiştiriyoruz”

Demirkan, kökleri mazide gözleri atide gençler yetiştirmenin gayretinde oluklarını ifade edip, "Geleneksel Türk Okçuluğunun federasyon olmasıyla birlikte yoğun bir ilgi var. Eğitimlerimiz ise 8 yaşından itibaren başlıyor. Bizde Sivas Gençlik Merkezi olarak yaklaşık 100 sporcuyla birlikte çalışıyoruz. Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler olmak üzere 5 farklı kategoride önümüzde ki yarışmalara hazırlanıyoruz. Ailelerin ve gençlerin yoğun ilgisi var. bizde geçmişten aldığımız ilhamla birlikte köklerimiz mazide gözümüz atide bir gençlik yetiştirmek için geleneksel Türk okçuluğu yapıyoruz. Yayalarımız Osmanlı yay formunda yapılan yayladır. Geleneğimizi tam anlamda yaşamak anlamında geleneksel okçuluk kıyafetleriyle ve oklarıyla bu sporu yapıyoruz. Gençlerimize küçük yaşlardan itibaren ata sporumuzu öğreterek geleneklerimize bağlı geçmişini bilen bir gençlik yetiştirmek için elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz. Burada kısaca gençlerimiz küçük yaşlarda ata sporumuzu geleneksel kıyafetler giyerek öğreniyorlar. Geçen yıl ilk defa düzenlenen yarışmalarda farklı kategorilerde birincilik, ikincilik ve üçüncülük elde ettik. Bu anlamda önümüzde ki yarışmalara daha sıkı hazırlanıyoruz” dedi.

“Ok atmayı çok seviyorum”

Muhittin Emir Balcı isimli minik öğrenci ok atmayı çok sevdiğini belirtip, “Antrenman ve ok atma yapıyoruz. Antrenmanlarda kepaze ve lastik çekme yapıyoruz. Ok atmayı çok seviyorum. Müsabakalarda birinci olduğum için arkadaşlarımın dikkatini çekiyor ve onları heyecanlandırıyor” ifadelerini kullandı.

“Ata sporumuzu öğreniyoruz”

Ayşe Tuğba Durmuş ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi, “Geleneksel olan ata sporumuzu öğreniyoruz. Ok atmayı çok seviyorum. Benimle gurur duyuyorlar. ben kendim isteyerek başladım. Ailemde bana destek oldu”