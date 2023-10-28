SAMSUN (İHA) – Süper Lig’de galibiyeti olmayan tek takım olan Y. Samsunspor, 10 haftada karşılaşacağı MKE Ankaragücü karşılaşmasına 6 eksikle gitti.

Ligde galibiyet alamayan tek takım olan Samsunspor, Ankara’ya 6 eksikle gitti. Samsunspor’un Ankaragücü kafilesinde kaleciler Okan Kocuk, Jakub Szumski ve Halil Yeral’in yanı sıra Yunus Emre Çift, Lubomir Satka, Rick Van Drongelen, Alim Öztürk, Zeki Yavru, Kingsley Schindler, Soner Gönül, Youssef Ait Bennasser, Soner Aydoğdu, Osman Çelik, Flavien Tait, Muhammed Gümüşkaya, Carlo Holse, Olivier Ntcham, Emre Kılınç, Moryke Fofana, Marius Mouandilmadji, Ercan Kara ile Landry Dimata yer aldı.

Yapılan son idmanda geçirdiği hafif sakatlık nedeniyle Mickael Tırpan ve tedavisi devam eden Taylan Antalyalı kafile kadrosunda yer almadı. Ayrıca Sakatlıkları bulunmayan Nanu Gomes, Marc Bola, Muhammet Ali Özbaskıcı ve Gaetan Laura da takımla birlikte Ankara’ya götürülmedi.

Samsunspor ile Ankaragücü 29 Ekim Pazar günü saat 19.00’da Eryaman Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadeleyi Cihan Aydın, Hakan Yemişken ve Özgür Erdem hakem üçlüsü yönetecek.

Karşılaşma öncesinde Samsunspor’un 2 puanı bulunurken, Ankaragücü’nün ise 9 puanı bulunuyor.