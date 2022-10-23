Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, iktidardaki Çin Komünist Partisi’nin başkent Pekin’de düzenlenen toplantısında, yeniden Genel Sekreterlik görevine seçildi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, iktidardaki Çin Komünist Partisi’nin başkent Pekin’de düzenlenen toplantısında, yeniden Genel Sekreterlik görevine seçildi.

Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi’nin dün sona ermesinin ardından ÇKP 20. Merkez Komitesi ilk Genel Kurul toplantısını düzenledi. Siyasi Büro (Politbüro) ve Siyasi Büro Daimi Komitesi üyelerinin seçildiği toplantıda, 69 yaşındaki Xi Jinping, 3. kez Genel Sekreter oldu. ÇKP Merkez Komitesi’nin 203 üyesi ve 168 yedek üyesinin katıldığı toplantıda, Xi Jinping ayrıca Çin ordusunun en üst pozisyonu olan ÇKP Merkezi Askeri Komisyon Başkanlığı görevine de 3. kez getirildi.

Li Qiang’ın Başbakan olması bekleniyor

ÇKP Merkez Komitesi’nin toplantısının ardından, Xi Jinping ve Politbüro Daimi Komitesi’nin diğer 6 üyesi ilk kez basının karşısına çıktı. Xi Jinping, düzenlenen törende diğer 6 üyeyi basına tanıttı. ÇKP’de piramidin en tepesini oluşturan Daimi Komite’nin yeni üyeleri arasına giren ÇKP Şanghay Komitesi Şefi Li Qiang’ın, Xi Jinping’in hemen arkasından yürümesi yönetimde "ikinci adam" olacağının sinyalini verdi. Li Qiang’ın Mart’ta emekliye ayrılacak Başbakan Li Keqiang’ın yerini alabileceği belirtiliyor. Politbüro Daimi Komitesi’nin diğer üyelerini ise Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji, ÇKP Sekreteryası Birinci Sekreteri Wang Huning, ÇKP Pekin Komitesi Sekreteri Cai Qi, ÇKP Genel Ofisi Direktörü Ding Xuexiang ve ÇKP Guangdong Parti Komitesi Sekreteri Li Xi oluşturdu. Üyelerin tamamının Xi Jinping’e yakın isimler olduğu biliniyor.

"Çin’in kalkınması dünyadan ayrı düşünülemez"

Xi Jinping, Çin ekonomisi ve ÇKP’nin idaresiyle ilgili yaptığı açıklamalarda, "Çin ekonomisi, yüksek dirence, yeterli potansiyele ve manevra alanına sahip" ifadelerini kullandı. Çin’in reform ve dışa açılmayı hızla ilerleteceğine de dikkat çeken Xi Jinping, "Çin’in kalkınması dünyadan ayrı düşünülemez, dünyanın da Çin’e ihtiyacı var" dedi.

Mart’ta yapılacak meclis toplantısında yeniden Devlet Başkanı seçilmesi beklenen Xi Jinping, böylelikle Çin’in kurucu lideri Mao Zedong’dan sonra iki dönemden fazla parti liderliğini ve devlet başkanlığını sürdüren ilk isim olacak.