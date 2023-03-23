X kuşağı olarak adlandırılan 1970’li, 1980’li yıllarda popüler olan siyah beyaz televizyon, müzik seti, teyp, gaz lambası, ev aletleri vb. ürünler günümüzde LCD TV, cep telefonu, laptop, internet karşısında demode olunca hurda niyetine satılarak şark köşelerinde yer buluyor.

Erzincan’da Buğday Meydanı’nda eski ürünlerin satışını yaparak aile ekonomisine katkı sağlayan 65 yaşındaki Muammer Heper, bir zamanların vazgeçilmez alet gereçlerinin günümüzde antika hurdalar olduğunu söyledi. 1970 yıllarda özellikle kendi döneminde günlük kullanılan el aletlerine talebin fazla olduğunu ve bunların da şark köşelerine süs olarak alındığını belirterek, “Emekli işçiyim. İlk önce hobi olarak başladım bu işe ama daha sonra birikince elimden çıkarmak için böyle bir yer açmaya karar verdim. Burada eskiye dair olan her şeyi alıp satıyoruz. Antika değeri olan şeyler nadir geliyor elimize ama eski, geçmiş yıllarda bizim kullandığımız ya da babalarımızın kullandığı el aletleri falan geliyor onları satıyoruz şuan.

Biz x kuşağıyız. Bizim zamanımızda kullanmış olduğumuz el aletleri, araç ve gereçleri şuanda şark köşesi ya da evin kenarına hatıra olarak koyuyorlar ama biz onları zamanında kullanmıştı şimdi z kuşağı dedikleri bunları bilmiyorlar gelip hayranlıkla bakıyorlar. Daha çok süs eşyası olarak evinin bir köşesine koyuyorlar.

‘Bekçi düdüğü ve el feneri soran oluyor’

Depremden sonra ki süreçte geçmiş yılların bekçi düdüklerini ve el fenerlerini soran vatandaşların olduğunu belirten Heper, “Depremden sonra da bekçi düdükleri soran oluyor. El feneri soran oluyor. Tabi biz Erzincanlı olarak depremi iyi biliriz. Bu yaşanan olaylarda bizlere tekrardan hatırlattı. İnşallah böyle felaketler daha yaşanmaz” diye konuştu.

‘Süs için kullanıyoruz’

Alışveriş yapmaya gelen vatandaşlardan Eren Bayrak ise aldıkları ürünleri süs için aldıklarını, ailesinin ve büyüklerinin de hatıralarını yaşattıklarını söyledi. Bayrak konuşmasında, “1970’li, 1980’li yıllarda büyüklerimizin kullandıkları televizyon, radyo gibi kullanılan araçları gençler olarak gelip alıyoruz evimizin bir köşesinde de hatıralarını yaşatmaya çalışıyoruz. Büyüklerimiz de gördüklerinde eski günleri anarak o günleri anlatıyor” şeklinde konuştu.