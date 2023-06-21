Türkiye İş Bankası’nın, oyun dikeyindeki startupların ölçeklenmesine, hızlanmasına, yatırıma erişimine ve görünürlüğüne katkı sağlayacak yeni programı için seçilen girişimler belli oldu.

Ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı ile 2017 yılından bu yana farklı dikeylerde faaliyet gösteren startupları destekleyen Türkiye İş Bankası’nın oyun dikeyindeki yeni programı, eğitim amaçlı oyun üreten 11 oyun stüdyosu ve startup ile başlıyor.

Bankanın Workup markası ile desteklediği Workup Gaming Girişimcilik Programı, Türkiye Bilişim Vakfı, Boğaziçi Ventures, Joy Game ve Dojo Talent partnerliğinde oluşturuldu. Program, oyun ekosisteminde ülkemizin yeni unicorn girişimlerini keşfetmeyi ve eğitici oyunlar ile geleceğin yetkinliklerinin kazanımını hızlandırmayı ve yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

6 aylık programda oyun geliştiricilere çok yönlü destek

Yapılan açıklamaya göre, oyun alanında faaliyet gösteren startupların ve oyun stüdyolarının eğitim amaçlı ürettikleri veya program süresince üretecekleri oyunların geliştirileceği ve ölçeklendirileceği program, 6 ay sürecek.

Yalnızca girişimlere destek olmakla sınırlı kalmayacak program, ekosistemin en önemli yeteneklerini bir araya getirerek bir eğitim oyunları topluluğu oluşturmayı da amaçlıyor. Eğitim oyunları dikeyindeki girişimlerin yerel ve global ölçekte rekabet gücünün artırılmasına destek verecek programla alanında uzman isimlerin mentorluğu ve jüri üyeliği, teknik altyapı ve uygulama destekleri ile yatırıma erişim imkânı sunuluyor.

Programa ilişkin detaylı bilgiye, workupgaming.ist üzerinden ulaşılabiliyor.

Workup Gaming Programı’nın ilk dönemine seçilen 11 girişim şöyle açıklandı:

Kidlab: 2-8 yaş arası çocukların teknolojiyi verimli kullanması amacıyla geliştirilmiş, içerisinde zekâ geliştirici aktiviteler bulunan ve ebeveynlere çocuk gelişimi/eğitimi hakkında bilgilendirici içerikler sunan oyunlar üreten oyun stüdyosu. kidlab.app/

Compactive: Yenilikçi mekaniklere sahip casual oyunlar ve oyun geliştiricilerinin kullanabileceği teknolojiler geliştiren oyun stüdyosu. compactive.tech/

Hyperactive: Hareketli aktivitelerle desteklenen, interaktif ve yapay zekâ temelli eğitici oyunlar geliştirmeyi hedefleyen oyun stüdyosu. trueyogi.com/

Yuyuto: Strateji ve simülasyon oyunlarına odaklanan, Ticarium adlı oyunuyla beraber online mobil oyunlar geliştiren ve yayınlayan oyun stüdyosu. yuyutogames.com/

Funrika: Hybrid casual oyunları piyasaya süren ve eğitim alanında dijital oyun geliştirme tecrübesine uzun süredir sahip deneyimli oyun stüdyosu. funrika.com/

Piagmo: Okul öncesi dönemdeki çocukların bilişsel ve zihinsel becerilerini geliştirmek için Montessori Pedagojisini tüm çocuklar için ulaşılabilir hale getirmeyi hedefleyen oyun stüdyosu. piagmo.com/

Tunga Games: Dijital oyun sektöründe, düşünmeyi tetikleyen, anlayarak öğrenmeyi sağlayan, daha ileri öğrenmeler için temel oluşturan becerileri hedefleyen öğrenme araçlarının yer aldığı eğitici oyunlar ve sosyal oyunlar üreten oyun stüdyosu. tungasoft.com/

Pangea VR: 12 yaş altı çocuklar için eğitici konsol oyunları geliştirmeyi, ilgi çekici oyun, renkli karakterler ve basitleştirilmiş kontroller sayesinde çocuklar eğlenirken onlara önemli beceriler edindirmeyi; küresel ısınmayı, sürdürülebilirliği ve çevre dostu olmayı öğretmeyi amaçlayan oyun stüdyosu. pangeavr.com/

Eğitsel Oyunlar Akademisi: Çocukların aileleriyle birlikte evlerinde fiziksel olarak oynayabilecekleri, hikâyeli animasyon videoları destekli hypercasual oyunları üreten girişim. egitseloyunlarakademisi.com/

Mind Maze Games: Ortaokul ve lise müfredatını mobil uygulamada oyunlaştırma ile sunarak, öğrencilerin sanal dünyaya ilgisini eğitime odaklayan ve bu sayede sosyal etki oluşturmayı planlayan eğitim teknolojileri girişimi. mindmazegame.com/

Gamester: Sosyal etkileşim, rekabet ve eğlence odaklı oyunlar geliştirmek üzere kurulan ve global oyun sektörünün trendleri doğrultusunda çalışmalarına devam eden tecrübeli oyun stüdyosu. kids.gamester.com.tr/