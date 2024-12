Kültürel değişim programı Work and Travel’a bu sene de ilgi oldukça yoğun. Dünyanın dört bir yanından üniversite öğrencilerinin katıldığı program öğrencilerin kültürel, vizyonel, mesleki ve dil konusunda gelişmesinin önünü açıyor.

Öğrenci değişim programı denilince akıllara ilk gelen program Work and Travel oluyor. Uzun senelerdir dünya öğrencileri arasında popülaritesini asla kaybetmeyen Work and Travel her yıl binlerce gence Amerika Rüyası’nı yaşama fırsatı sunuyor. Dünyanın dört bir yanından, her yıl 100 bin öğrencinin katıldığı programda bu sene dengeler değişecek mi merak konusu oldu. ABD’de Donald Trump’ın yeniden başkan olarak seçilmesinin Work and Travel üzerindeki etkisi bu alandaki uzmanlar tarafından çeşitli şekillerde yorumlanıyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Oxford House Work and Travel Genel Müdürü Deniz Akar “Work and Travel gibi köklü bir programın ABD’deki seçim sonuçlarından olumsuz olarak etkileneceğini düşünmüyoruz. Hatta aksine turizm kökenli bir iş insanı olan Trump’ın çoğunluğu hizmet sektöründe çalışmak üzere Work and Travel ile ABD’ye giden öğrencilere olumlu bir tavır sergileyeceği hakkındaki inancımız tam. Trump’ın göçmenlikle ilgili politikalarının Work and Travel ile ABD’ye giden eğitim seviyesi yüksek üniversite öğrencilerine yönelik olmadığını biliyoruz. Bu sebeple öğrencilerimizin içini rahat tutmasını öneriyoruz” dedi.

“Amaç para kazanmak değil, kültürel değişimi deneyimlemek”

Akar sözlerine şöyle devam etti: ’’Work and Travel öğrencilerin yaz aylarında 3 ay süreyle ABD’de çalışıp 1 ay da özgürce ABD içerisinde seyahat hakkı kazanılan bir programdır. Yaşları 18 ile 25 arasında değişen üniversite öğrencilerinin başvurabildiği program kapsamında öğrenciler genellikle hizmet ve gastronomi sektöründe, güvenli bir şekilde çalışma imkanı kazanır. Öğrenciler, ABD’nin önde gelen otel, restoran, cafe, su parklarında çalışıp 3 ayda biriktirdikleri para ile seyahat eder. Öğrencilerimize para biriktirmeye değil de kültürel, vizyonel ve dil becerileri olarak mümkün ölçüde kendilerini geliştirmelerini söyleyerek ABD’ye gönderiyoruz. Öğrencilerin buna rağmen ciddi birikimler yaparak Türkiye’ye döndüklerini gözlemlediklerini belirtti."

Work and Travel’daki asıl amacın hiçbir zaman para kazanmak olmadığını fakat buna rağmen öğrencilerin kazançlarının azımsanmayacak seviyede olduğunu belirten Akar, “Öğrencilerin Work and Travel’da kazançları oldukça iyi oluyor. Bazıları çalışma izinleri ölçüsünde fazla mesai yapıyor ya da ek işlerde çalışıyor. Bu da gelirlerinin artmasını sağlıyor. Bazı öğrencilerimizin biriktirdikleri meblağları duyduğumuzda inanamıyoruz” dedi.

"Kazançları saatlik 19 dolara kadar yükseliyor"

Öğrencilerin ABD’de yoğun olarak hizmet ve gastronomi sektöründe çalıştığını belirten Akar, Work and Travel’a katılan öğrencilerin saatlik kazançlarının ortalama 15-16 dolar olduğunu fakat kimi iş yerlerinde 19 dolara kadar yükselebildiğini söyledi. Akar, ’’Öğrenciler haftalık 35-40 saat çalışma hakkına sahiptir. Maksimum seviyede çalışan bir gencin aylık kazancı 3 bin doları bulur. Bu da öğrencilerin ABD’de yaşaması için oldukça iyi bir rakamdır. Konaklama konusunda genellikle işverenler öğrencilere konaklama imkanı sunarken arzu eden gençler konaklamalarını kendileri ayarlayabilmektedir’’ dedi.

“İş başvurusu yapmada geç kalınmaması lazım”

Deniz Akar, ABD’nin en sevilen eyaletlerinde, en iyi işverenlerle çalışmak isteyenlerin iş başvurularında gecikmemelerini önerdi. Akar, ABD’li şirketlerin Work and Travel’da çalışmak üzere öğrenci seçmek için Türkiye’ye geldiğini belirtip tüm öğrencilerin bu iş fuarlarına katılmalarının kendileri için en iyisi olacağını vurguladı. Akar, 7 Aralık’ta Oxford House Work and Travel’ın Hilton İstanbul Bosphorus’da gerçekleşecek olan WAT İş ve Kayıt Günlerine Amerika’nın güçlü işverenlerinin katılacağını belirtti. Pleasure Pier, Elitch Gardens, Food Lion, Premier Pool Management, Great Wolf Lodge, The Omni Homestead Resort Cafe, Beechmont Country Club gibi gözde işverenlerin katılacağı fuara yüzlerce öğrencinin katılması bekleniyor.

Yapılan açıklamaya göre, 2 aşamalı olarak gerçekleşecek olan Work and Travel İş ve Kayıt Günleri’ne ABD’den onlarca işveren katılacak, doğrudan Work and Travel’a kayıtlı öğrencilerle mülakatlar yapacak ve işlere yerleşimlerini sağlayacak. Henüz kayıt yaptırmamış üniversite öğrencileri Oxford House yetkililerince Work & Travel hakkında detaylı bilgi alarak programa kayıt yaptırabilecekler. Work and Travel 4 yıllık üniversite öğrencilerinin katılabildiği, yaz aylarında hem çalışıp hem dillerini geliştirip pratik yapabildikleri bir program. WAT kapsamında başarılı öğrencilere burs imkanı sunulmaktadır. Başarılı üniversitelerin 4 yıllık lisans bölümlerinde okuyan, not ortalaması 2.5’un üzerinde olan, İngilizce seviyesi minimum B1 olan ve tercihen ara sınıf öğrencisi olan gençler 400 dolara kadar burs imkanından faydalanabiliyor.