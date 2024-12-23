Sinemanın usta yönetmeni Woody Allen’ın kaleme alıp yönettiği ve Lou de Laâge, Niels Schneider, Valérie Lemercier, Melvil Poupaud gibi usta oyuncuların başrollerini paylaştığı Coup de Chance (Şans Eseri), 26 Aralık’ta TV+’ta izleyiciyle buluşuyor.

Her filmiyle dünyanın dört bir yanında sinemaseverler tarafından beğeniyle takip edilen Woody Allen’ın yeni filmi Coup de Chance (Şans Eseri), Türkiye’de 26 Aralık’ta TV+’ta izleyiciyle buluşuyor.

Woody Allen’ın hem yazarlığını hem de yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde, Lou de Laâge, Valérie Lemercier, Niels Schneider ve Melvil Poupaud gibi usta oyuncular yer alıyor. Allen’in Paris’in büyüsünü 1950’lerin sinema geleneğiyle birleştirdiği filmi, tesadüflerin ve beklenmedik olayların insanların hayatları üzerinde oluşturabileceği büyük etkileri konu ediniyor.

Allen’ın İngilizce dışında bir dilde çektiği ilk film olan Coup de Chance (Şans Eseri), aynı zamanda usta yönetmenin Midnight in Paris’ten (2011) sonra tamamen Fransa’da çekilen ikinci filmi olma özelliğini taşıyor.

2003 yapımı Coup de Chance (Şans Eseri), ilk kez 80. Venedik Film Festivali’nde izleyici karşısına çıkarak büyük beğeni toplamıştı.

Paris’te tesadüflerin yön verdiği bir hikâye

Coup de Chance (Şans Eseri), Paris’in seçkin bir mahallesinde, muhteşem bir dairede yaşayan ve başarılı kariyerleriyle öne çıkan Fanny (Lou de Laâge) ve Jean (Melvil Poupaud) çiftinin hikayesini konu ediniyor. Birbirlerine ilk karşılaşmalarından itibaren aşkla bağlı olan ideal çiftin hayatı, Fanny’nin tesadüfen eski lise arkadaşı Alain (Niels Schneider) ile karşılaşmasıyla değişiyor. Bu beklenmedik karşılaşma, Fanny ve Alain’in sık sık görüşmeye başlamasıyla, çiftin ideal evliliğini sarsacak olayların fitilini ateşliyor.