Antalya’da düzenlenen ‘WinterLeague Convention Hosted by Antalyaspor’ (WL Convention) organizasyonunda, Acunn.com Genel Müdürü Oktay Yılmaz ve La Liga İçerik Koruma Müdürü Juan Jose Rotger, korsan yayıncılıkla mücadeleye ve içeriklerin korunması için yapılan çalışmalara dair bilgiler verdiler.

Antalya’da düzenlenen ‘WinterLeague Convention Hosted by Antalyaspor’ (WL Convention) organizasyonunda, Acunn.com Genel Müdürü Oktay Yılmaz ve La Liga İçerik Koruma Müdürü Juan Jose Rotger, korsan yayıncılıkla mücadeleye ve içeriklerin korunması için yapılan çalışmalara dair bilgiler verdiler.

Antalya’da devam eden ‘WinterLeague Convention Hosted by Antalyaspor’ (WL Convention) organizasyonunda, Erkut Öztürk moderatörlüğünde, Acunn.com Genel Müdürü Oktay Yılmaz ve La Liga İçerik Koruma Müdürü Juan Jose Rotger, ‘Spor Medyasında İçerik Koruma’ konulu panelde konuştular. Süper Lig’de 10 kişiden, 8’inin maçları kaçak izlediğini söyleyen Moderatör Erkut Öztürk, “Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu’nun bununla ilgili açıklamaları var. Kaçak maç yayınının kulüplere yansıması oluyor. Bütçeler yetmediği için illegal yollara başvurulmamalı, maçlar kaçak izlenmemeli. Kulüplerin yoluna devam etmesi için içerik korunması gerekiyor” dedi.

“Korsan yayınları yargıya taşıyoruz”

La Liga’daki korsan yayınlarla mücadele konusunda bilgi aktaran La Liga İçerik Koruma Müdürü Juan Jose Rotger, “Aslında bu sadece La Liga’nın sorunu değil. Sporun haricinde filmler, programlar ve birçok içerik tehdit altında. Sektör olarak mücadele etmeliyiz. İspanya’da 2015 yılında çıkan Kraliyet Yasası ile liglerin görsel ve işitsel haklarının sahibi olarak La Liga yönetimi belirlendi. Maç yayınlarıyla ilgili bir kılavuzumuz var. Burada her türlü detay yer alıyor. Bizler bu kadar uğraş verdikten sonra birileri gelip sizin emeğinizi çalıyor. Ticari hakları korumalıyız. Önlemler almalıyız. Farklı ülkelerdeki korsan yayınları yargıya taşıyoruz. Türkiye’de de ofisimiz bulunuyor. Korsan yayın türleri; sosyal medya, cep telefonu, kart paylaşımı, çevrim içi pazarlar ve IP TV’lerden oluşuyor. Bu alanlarda da mücadele ediyoruz. Anlık mesajlaşma platformları bulunuyor. Korsan maç yayınlarının linkleri paylaşılıyor. IP TV hizmeti biraz karışık bir sistem. Domain sahibi Kanada’da, kutunun üreticisi Ürdün’de, serverlar Hollanda’da, finansal yönetim Ekvator’da olabiliyor” diye konuştu.

Rotger: "4 binden fazla yasa dışı platformu yasakladık"

4 binden fazla yasa dışı yayını yasakladıklarını belirten Rotger, “Stratejimizde dört temel unsur bulunuyor. Bunlar; hukuki, teknik, iletişim ve lobicilik. Önleyici adımlar olarak şifreleme yapıyoruz. Her platformda yapıyoruz bunu. Yazılımlarımız ve laboratuvarlarımız var. Uzman ve mühendislerimiz bulunuyor. Bunu kendi elemanlarıyla yapan tek ligiz. İhlal eden kurumları tespit ediyoruz. Yayının durdurulmasını talep ediyoruz. Uymazlarsa hukuki işlem başlatıyoruz. Belli ülkelerden bloklama talep edebiliyoruz. İnterneti sürekli takip ediyoruz. 4 binden fazla yasa dışı platformu yasakladık. Korsan yayının yasal olmadığını haberlerle halkı bilgilendiriyoruz. Kültür Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Avrupa Parlamentosu, fikri mülkiyet kurumlarıyla iş birliği yapıyoruz. Ancak en etkili yol teknoloji kısmı. La Liga’da Teknoloji şirketi kurduk. 7/24 izliyoruz. İçerik analiz ediyoruz. İhlal varsa içeriğin kaldırılması için çalışıyoruz. IP TV’ler çok profesyonel çalışabiliyorlar. Müşteri hizmetleri dahi var. Bu da onları yasal gösteriyor. Farklı ödeme yolları sunuyorlar. Sonuçta her kıtada mücadele veriyoruz” şeklinde konuştu.

Yılmaz: “Para ödemektense kaçağa yöneliyorlar"

Maçları yayınlamaya başladıktan sonra illegal yayınların başladığını belirten Acunn.com Genel Müdürü Oktay Yılmaz, “İllegal yayınlarda ne kadar hacme sahip onun araştırmasını yaptık. Bin kişiye sorduk. Yüzde 88’i üyeliği olmadığı halde maç yayınlarını izlediklerini söyledi. Yüzde 58’i kaçak yayınları izlediklerini belirtti. İnsanlar bundan normal bir şeymiş gibi bahsetmesi bizi şaşırttı. İnsanlar sanal bir şey olduğu için bunun bir hak ihlali olduğunu görmüyor. Korsan yayıncılıkta, İPTV, kafe, internet yayınları var. 2017’de Süper Lig ihalesinde 500 milyon dolar ihale yapılmıştır. Her yıl bu rakam düşerek bu yıl 115 milyon dolara indi. Abone üyelik 2,5 milyondan, 1 milyona düştü. Bir kesim bunu suç olarak görmüyor ve para ödemektense kaçağa yöneliyorlar. Paylaşılan para giderek düştüğü için bu durum kulüplere yansıyor. 2019’da AB’de 12,7 milyon kişi İPTV kullanıyor. Çok ilginçtir ki kaçakta en çok kullanılan dil Türkçe. Kaçak yayınların hiç birisi Türkiye’den yapılmıyor. 90 dakikalık bir maçta savcılık üzerinden erişim şikâyeti, günler sürüyor. Türkiye’de başlatılan hukuksal süreçler yurt dışında ilerlemiyor. Maç yayını başladığında kaçak yayını tespit edemiyoruz. Kaçak yayınlar video içeriği nedeniyle kullanıcılar bunu hırsızlık olarak görmüyor” ifadelerini kullandı.

"6 aylık bir ceza var ancak uygulaması yok"

Korsan yayın yapana ceza olduğunu ancak uygulaması olmadığını vurgulayan Yılmaz, “Linkler maç anında ortaya çıkıyor. Bu da tespiti zorlaştırıyor. Artık kaçak maç yayınlarında TFF yetkili. Yayıncı kuruluş korsan yayını belirlediği anda TFF’ye bildiriyor. TFF Erişim Sağlayıcıları Birliğine iletiyor. Onlar da internet erişimi sağlayan firmaya sayfanın kapatılmasını talep ediyor. 47 dakika ile 81 dakika arasında korsan yayın kapatılıyor. 25 Ekim 2022’de yasa dışı yayınların önlenmesi için Danışma Komitesi kuruldu. Kapatma süresini kısaltmamız gerekiyor. Bununla ilgili işlemler yapılıyor. İnternet servis sağlayıcılar bünyesinde bulunan DPI cihazları ile korsan yayın tespit edilerek durdurulacak. Korsan yayını yapan için ceza olduğu gibi korsan yayını kullananlar için de 6 aylık bir ceza var. Ancak bunun uygulaması yok” dedi.

Spor Turizmi’nde devlet desteği

Bu arada, WL Convention’ın büyük önem taşıyan konu başlıklarından biri de, ‘Devlet Desteğinin Spor Turizmine Katkısı’ paneliydi. Moderatörlüğünü Dr. Cemal Özman’ın yaptığı oturumda, Antalyaspor Proje Müdürü Burcu Zaman, TÜRSAB Antalya Bölge Müdürü Rıza Perçin, Ticaret Bakanlığı Uzman Yardımcısı Osman Acısu ve The Prime Danışmanlık CEO’su Salih Kutluk konuşmacı olarak yer aldı.

Devletin verdiği desteklerle birlikte spor turizmi potansiyelinin üst seviyelere çıktığı aktarılan panelde, Ticaret Bakanlığı’nın vermiş olduğu desteklerinin nasıl efektif kullanılabileceği konuşuldu.