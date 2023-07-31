Sinema oyuncusu Wilma Elles ve Selahattin Taşdöğen Atlantis Mobilyacılar Çarşısı’nda hayranlarıyla buluştu. Elles ve Taşdöğen gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından radyo programında söyleşiye katıldı.

Yayınlandığı döneme damgasını vuran ’Öyle Bir Geçer Zaman ki’ dizisinde hayat verdiği ’Caroline’ karakteriyle ünlenen Wilma Elles ve usta oyuncu Selahattin Taşdöğen Pendik’te bulunan Atlantis Mobilyacılar Çarşısı’nda hayranlarıyla buluştu. Sanatçılar, mobilyacılar mağazasını gezerek mobilya beğendi. Wilma Elles, yeni doğacak bebeği için çocuk odası kategorisinden yatak ve eşya baktı. Oyuncular, mağaza gezisinin ardından radyo programında söyleşiye katıldı.

“Kullanılan malzemeler birinci sınıf”

Kızının beğenilerinden bahseden Selahattin Taşdöğen, “Ben öncelikle kızımın kendi beğenisine sunarım. İstanbul’da çeşitli mobilya sitelerine gittim. Ama burayı bilmiyordum. Buraya geldim, burada bütün koltuk takımlarını, çocuk gruplarını inceledim. Burada evlilik paketleri var çok uygun. Aldığınız ürünler çok kaliteli. Kullandığınız malzemeler birinci sınıf. Tasarımlar çok güzel, ben birkaç şey aldım buradan” dedi.

“Mobilyanın sağlıklı olması benim için çok önemli”

Mobilya mağazasını gezen Wilma Elles, “Biz bugün Atlantis mobilyacılar çarşısına çocuk takımı bakmaya geldik. Burada çok fazla seçenek var. Biraz kafamız karışık şu anda, renk seçmek gerçekten çok zor. Mobilyanın sağlıklı olması benim için çok önemli” şeklinde konuştu.