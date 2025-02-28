Eski İstanbul yolundan Gündoğdu mevkisine geçişi sağlayan Wilcynski Caddesi’nde ulaşım daha kolay ve güvenli hale getirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özellikle kent içi trafiğin düğüm noktalarından biri olan Wilcynski Caddesi’ni yüklerinden arındırmak için kapsamlı bir çalışmaya imza atmıştı. Bu kapsamda Büyükşehir, İzmit’in önemli bölgelerinden olan ve eski İstanbul yolunun Gündoğdu Mahallesi’ne bağlantısını sağlayan Wilcynski Caddesi’nde pek çok çalışmayı yerine getirdi.

Dik inişi ve çıkışı olması sebebiyle sürücüler için zorlu bir yol olan Wilcynski Caddesi’nde en önemli sorun, yağışlı havalarda yaşanan su baskınlarıydı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaptıkları çalışmalarla sürücülere zor anlar yaşatan su baskınlarının önüne geçti.

Daha önce dik inişli-çıkışlı olan ve sürücüler için tehlike arz eden keskin virajlar, bu projeyle ortadan kalktı ve sürücüler yaz-kış daha güvenli bir yolculuk yapma imkânına kavuştu. Ayrıca proje ile ağır tonajlı araçlar ve otobüsler de bu yolu güven içinde kullanabilmeye başladı. Bölgedeki ulaşımı daha kolay ve güvenli hale getiren Büyükşehir, menfez çalışmalarıyla da su baskının önüne geçti.

Kocaeli Şehir Hastanesi’ne ulaşımda da önemli bir trafik yükünü taşıyan projede pek çok imalat yerine getirildi. Bağlantı yolları ile birlikte toplam uzunluğu 877 metre olan yolda 24 bin 200 metreküp dolgu yapıldı, 415 metre taş duvar imalatı gerçekleştirildi. Ayrıca 2 adet 3x3 menfez, 3 bin ton asfalt, 3 bin ton pmt, 3 bin 300 metrekare parke kullanıldı.