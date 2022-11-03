Milyarlarca kullanıcısı olan haberleşme ve mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a gelen güncelleme ile kullanıcılar artık “çevrim içi” gözükmeyi kapatabilecek. Gelen bu özellik kimi kullanıcıyı memnun ederken, kimi kullanıcıyı da rahatsız etti.

Milyarlarca kullanıcısı olan haberleşme ve mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a gelen güncelleme ile kullanıcılar artık “çevrim içi” gözükmeyi kapatabilecek. Gelen bu özellik kimi kullanıcıyı memnun ederken, kimi kullanıcıyı da rahatsız etti.

Milyarlarca insan tarafından kullanılan Meta Şirketi’ne ait WhatsApp’a yeni bir güncelleme geldi. Gelen güncelleme ile birlikte kullanıcılar artık “çevrim içi” görünme özelliğini dilerlerse kapatabilecek. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, kendilerinin çevrimiçi durumlarını takip eden birileri varsa onların kendilerini izlemelerini engelleyebilecek. Aynı zamanda hayalet mod olarak da bilinen özellik sayesinde kullanıcılar çevrim içi gözükebileceği kişileri seçebilecek. Gelen bu özellik kimi kullanıcıyı memnun ederken, kimi kullanıcıyı ise rahatsız etti. Güven problemi oluşturabileceğinden tedirgin olan kullanıcıların ise kafası karışık.

“İlişkilerde güven sorunu oluşturacağını düşünüyorum”

Günde yaklaşık 6-7 saatini WhatsApp’ta harcadığını belirten Aleyna Doğan, “Bu özelliğin iyi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü artık günümüzde ilişkilerde aldatmalar çoğaldığı için güven açısından iyi bir örnek teşkil ettiğini düşünmüyorum. Ben de bu kararın doğru olduğunu düşünmüyorum. İlişkilerde güven sorunu oluşturacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Tuğba Akkaya ise gereksiz mesajlar için iyi bir özellik olduğuna dikkati çekerek, “Günümün çoğunda 5-6 saat WhatsApp kullanıyorum. Cevap vermek istemediğim gereksiz mesajlara cevap vermememi sağlayacak. Akrabalarımdan çok fazla mesaj geliyor. Bunlara da cevap vermek istemediğim için bu açıdan fayda sağlayacak mesaj bana. Onlara artık WhatsApp’a bakmıyorum yalanını kolaylıkla söyleyebilirim” açıklamasında bulundu.

Vildan Oğraş ise bu yeni gelen özelliğin faydalı olduğunu söyleyerek, “İş hayatımızda yoğunluklar oluyor. Cevap vermediğimiz insanlar oluyor. Gecenin 3’ünde mesajlar geliyor. O an çevrim içiyiz ve cevap vermek zorunda olduğumuzu hissediyoruz. Sürekli çevrim içi olduğunu takip ettiğim arkadaşlarım vardı. 7/24 onlara bakardım. Artık o psikolojiden çıkacağım” ifadelerini kullandı.

Bu özelliğin kendisi için iyi olduğunu ifade eden Eylül Kandemir, “Bence çok güzel bir şey oldu. Çünkü gereksiz mesajlara geri dönüş yapmak istemiyorum. İstemediğim zamanda böyle bir uygulamanın olduğu iyi oldu” diye konuştu.