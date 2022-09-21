Yeni nesil çalışan esenliği platformu Wellbees, İngiltere merkezli Awarding & Consultancy International tarafından düzenlenen SaaS Awards’ta (SaaS Ödülleri), ‘En İyi İK Teknolojileri SaaS Ürünü’ kategorisinin kazananı oldu.

Yeni nesil çalışan esenliği platformu Wellbees, İngiltere merkezli Awarding & Consultancy International tarafından düzenlenen SaaS Awards’ta (SaaS Ödülleri), ‘En İyi İK Teknolojileri SaaS Ürünü’ kategorisinin kazananı oldu.

İngiltere merkezli Warding & Consultancy International tarafından organize edilen SaaS Ödülleri’nde, ‘En İyi İK Teknolojileri SaaS Ürünü’ kategorisinin kazananı Wellbees oldu. Bu yıl 14 kategoride düzenlenen yarışmaya dünyanın dört bir yanından yenilikçi yazılım çözümleri katıldı. Platformun finale kalan 7 şirket arasından kazandığı kategorinin uluslararası uzmanlardan oluşan jüri üyeleri, inovasyon ve operasyonel verimlilik ile müşterilerinin başarılarına katkı sağlayan şirketleri değerlendirdi.

“Çalışan esenliğinde dünyanın aklına ilk gelen ürün olmayı hedefliyoruz”

400 milyar dolarlık İK teknolojileri pazarının 60 milyar dolarını çalışan esenliğinin oluşturduğunu söyleyen Wellbees Kurucusu Melis Abacıoğlu, “Bu konu her geçen gün daha fazla şirketin radarına giriyor çünkü bugün dünya genelinde çalışanların yüzde 85’i ‘ben iyi değilim’ diyor. Platform olarak isteğimiz, çalışanların gün içinde en çok zaman geçirdiği yerde yani işinde kendilerini iyi hissetmelerine katkı sunmak. Bunun için teknolojideki yetkinliğimizi, bilim odaklı yaklaşımımızla harmanlayarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl Nisan ayında 212 önderliğinde, büyümek istediğimiz bölgeler olan MENA ve İngiltere merkezli girişim sermayesi şirketlerinin katılımıyla aldığımız yatırımı da bu amaçla değerlendiriyor hem iyileştirme gücümüzü hem de kullanıcı deneyimimizi geliştiriyoruz. Bu süreçte ayrıca bir veri bilimi, bir de bilim takımı kurduk. Sadece altı ay içinde bu eforların taçlandırılmış olması bizim için heyecan verici. Kendi alanlarında dünyanın önde gelen, global şirketlerin ödül aldığı bir organizasyonda bu başarıyı yakalamak da ürünümüzün kalitesinin çok önemli bir göstergesi. Biz de kendi alanımızda, çalışan esenliği denildiğinde tüm dünyanın aklına ilk gelen ürün olma hedefiyle tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu büyük ödülü platformumuza kazandıran başta CTO’muz Kerem Gönülkırmaz ve Kıdemli Ürün Müdürümüz Şeyma Doğan olmak üzere tüm ekibimizi kutluyorum” şeklinde konuştu.

‘En İyi İK Teknolojileri SaaS Ürünü’ kategorisinin baş jürisi Annabelle Whittall, “Bu ödülü, sağlıklı çalışanlara sahip olmanın avantajlarını destekleyen bir SaaS’a sunduğumuz için heyecan duyuyoruz. Çalışan esenliğini mükemmel bir şekilde ve son teknolojiyle yönetmeyi sağlayan platform, bu kategorinin kazananı olmaya layık bir platform” dedi.