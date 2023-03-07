2022-2023 sezonu 10. haftasında teknik direktör değişikliğine giden Watford, takımın başına Hırvat teknik adam Slaven Bilic’i getirmişti. Bugün akşam saatlerinde kulüpten yapılan açıklamada Slaven Bilic ile yollar ayrıldı.

İngiltere Championship ekiplerinden Watford, bir dönem Türkiye’de de görev yapan Teknik Direktör Slaven Bilic ile yolların ayrıldığını açıkladı.

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