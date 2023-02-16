Küresel yapım ve eğlence şirketi Warner Bros, depremzedeler için 1 milyon dolar bağışladığını açıkladı.

Küresel yapım ve eğlence şirketi Warner Bros, depremzedeler için 1 milyon dolar bağışladığını açıkladı.

ABD merkezli çok uluslu yapım ve eğlence şirketi Warner Bros Discovery, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye’deki afetzedeler için 1 milyon dolar bağışladığını açıkladı.

“Farklı yayın ağlarımızdan duyurularımızı gerçekleştireceğiz”

Şirketin sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan açıklamada, “Global şirketlerimiz ve çalışanlarımız adına yerel ve global yardım kuruluşlarına toplam 1 milyon dolar değerindeki bağışımızı bildirmek isteriz. Ayrıca, Avrupa ve Orta Doğu genelinde bağış toplama çabalarına teşvik etmek için farklı yayın ağlarımızdan duyurularımızı gerçekleştireceğiz” denildi.