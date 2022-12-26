Bafra Belediyesi, Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin vuslatının 749. yılında özel bir anma programına hazırlanıyor.

Bafra Belediyesi, Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin vuslatının 749. yılında özel bir anma programına hazırlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile Bafra Belediyesi ve Güzel Sanat Genel Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleşecek programda, Samsun Devlet Kılasik Türk Müziği Korosu Türk Tasavvuf Müziği Konseri, Hüzzâm Mevlevi Âyini ve Sema töreni yer alacak. Programda Ömer Faruk Belviranlı solist olarak görev yapacak.

Düşüncelerinin ve yazdıklarının 750 sene sonra dahi aynı heyecanla okunmasının, Mevlana’nın fikirlerinin asırları aşan etkiye sahip olmasının sıradan bir durum olmadığına dikkat çeken Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Yaratılmış olan her şeyin sahibinin Allah olduğuna inanıp, bu inanç doğrultusunda Mevlana’nın işaret ettiği gibi Yaradan’a hürmet dolayısıyla yaratılana duyulan saygı bizim yaşam kodlarımızı oluşturuyor. Bizi bir duvarın tuğlaları gibi bir arada tutan bu yol Mevlanaların, Yunus Emrelerin, Hacı Bektaş-ı Velilerin yoludur. Onlar bize hayata sevgiyle, merhametle, adaletle bakmayı öğrettiler. Bize aşkı, kardeşliği, merhameti anlatan ve bu toprakların hamurunu muhabbetle yoğurduğu Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin 749. vuslat yılında Güzel Sanat Genel Müdürlüğümüz ile işbirliğiyle düzenlediğimiz programa tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.

Program 29 Aralık 2022 Perşembe Saat 19.00’da Bafra Belediyesi Kültür Merkezinde yapılacak.