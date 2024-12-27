Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumi’nin 751. Vuslat Yıldönümü için düzenlediği Alim ve Arif Mevlana programı, mest eden bir buluşmaya sahne oldu. Prof. Dr. Sezai Küçük, Mevlana’nın Kur’an ve sünnetle şekillenen hayatını, İslam’a bakışını ve ilahı aşkını anlattı. Dr. Abdullah Uysal ve Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın musiki sunumları katılımcıları mest etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin 751. Vuslat Yıldönümü dolayısıyla “Alim ve Arif Mevlana” isimli programa ev sahipliği yaptı. Ziya Taşkent Konser Salonu’nda Prof. Dr. Sezai Küçük’ün konuşmacı olduğu programa Dr. Abdullah Uysal ve Büyükşehir Kent Orkestras musiki ve sunumlarıyla eşlik etti. Mevlevi musikisinin büyüleyici tınıları, katılımcıları adeta manevi bir yolculuğa çıkardı. Programa Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, Hizmet-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mesut Gökdemir ve çok sayıda sanatsever katıldı. Konuşmasında Hz. Mevlana’nın hayatından ve öğretilerinden bahseden Prof. Dr. Sezai Küçük “maneviyat rehberi ve mürşid-i kamil” olduğunu vurguladı.

Küçük, “Hz. Mevlâna, gençlik yıllarında Halep ve Şam gibi önemli ilim merkezlerinde tahsil gördü. Babası Sultanü’l-Ulema Bahaeddin Veled’in vefatından sonra onun yerine Konya’da müderris olarak halkı irşad etmeye başladı. Ancak o yalnızca bir öğretici değil, aynı zamanda insanların kalbine dokunan bir Allah dostuydu” dedi.

Mevlana’nın Kur’an ve sünnet yolunda şekillenen hayatının ilahi hakikatleri anlamak ve yaşamak için insanlığa rehberlik ettiğini belirten Küçük, “Onun eserleri, özellikle de Mesnevi, yalnızca bir şiir kitabı değil, Kur’an’ın derin anlamlarını ortaya koyan bir rehberdir. Mevlana, ‘Ben şair değilim, şiiri yalnızca hakikati ifade etmek için kullandım’ diyerek sanatının amacını açıkça ortaya koymuştur. Onun her bir sözü, ilahi aşkın derinliklerini ve insanın ruhani yolculuğunu ifade eder” diye konuştu.

Hz. Mevlana’nın “Ben Kur’an’ın kölesiyim, Hz. Muhammed’in yolunun toprağıyım” sözünü hatırlatan Küçük, “Mevlana’nın ‘Hamdım, piştim, yandım’ sözleri ise onun manevi yolculuğunun özeti niteliğindedir” vurgusu yaptı. Dr. Uysal ve orkestranın icra ettiği mevlevi musikisi, salonda derin bir manevi atmosfer oluşturdu. Eserler, katılımcılara ilahi aşkı ve huzuru hissettirdi, tam not aldı. Tasavvuf dostları, etkinlik için Büyükşehir Belediyesi’ne memnuniyetini ifade etti.