Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Selin Turan, vücudun farklı bölgelerindeki ağrıların giderilmesinde, bağımlılıklardan kurtulmak, kilo vermek ya da yaşlandırmayı geciktirmek için kullanılan akupunkturun, yaklaşık 40 hastalıkta uygulandığını ve fayda görüldüğünü söyledi.

Medicana Sağlık Grubu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Uzmanı Dr. Selin Turan, akupunktur tedavisi ile ilgili bilgiler verdi. Akupuntur ile uygulanan tedavi yönteminin enerji ile şifa sanatı olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Selin Turan, “Tedavide temel maksat vücudun hormonal, sinirsel, fonksiyonel ve bağışıklık sistemlerinin kendi iyileşme mekanizmalarını uyandırarak hastalıkların tedavisini sağlamaktır” dedi.

“Destekleyici ve tamamlayıcı bir tedavi yöntemidir”

Dr. Selin Turan akupuntur tedavisinin çok köklü bir geçmişe sahip olduğunu aktararak, “Akupunktur, yüzyıllardır Çin ve Uzak Doğu ülkelerinde uygulanan, günümüzde de Almanya, Avusturya, Fransa gibi pek çok Avrupa ülkesinde de yaygınlaşan, vücutta enerji akışını dengede tutma amacıyla yapılan destekleyici ve tamamlayıcı bir tedavi yöntemidir” ifadelerini kullandı.

“Yaklaşık 40 hastalıkta uygulandığı ve fayda görüldüğü bilinmektedir”

Akupuntur tedavi yönteminin birçok hastalığa şifa olduğunu belirten Selin Turan, gelişen teknoloji ile akupuntur tedavi yöntemlerinin de geliştiğini ve bu sayede daha çok hastaya ulaşabildiklerinin bilgisini verdi. Vücuttaki gizli eczanenin akupuntur olduğunu söyleyen Dr. Turan, “Ağrı kesici kullanamayan ya da kullansa da fayda göremeyen hastaların ağrılarının giderilmesinde etkili bir yöntemdir. Kişinin stresini azalttığı için duygusal dayanıklılığı artırır. Uykuyu düzenler. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için hastanın direncini artırır, yorgunluğu azaltır. Alerji mekanizmasını düzenlediği için alerjik burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve ürtikerin kısa sürede iyileşmesini sağlar. Bağımlılık tedavisinde yoksunluk sendromunu azaltır. Gerilim tipi ağrıları, migren baş ağrılarını büyük ölçüde azaltır. Nöradrenalin salınımını azaltıp seratonin ve endorfin salınımını artırarak mutluluk ve sakinlik oluşturur. Beyindeki açlık merkezini baskılayarak açlık hissini azaltır ve diyete uyum sağlama konusunda hastaya yardımcı olur. Sindirimi düzenler, mide asidini azaltır, insülini dengeler. Metabolizmayı hızlandırır, ödem atmaya yardımcı olur ve yağ yakımını artırır. Kısacası farklı bölgelerdeki ağrılar için, bağımlılıklardan kurtulmak için, kilo vermek için ya da yaşlandırmayı geciktirmek için kullanılmaktadır. Yaklaşık 40 hastalıkta uygulandığı ve fayda görüldüğü bilinmektedir” şeklinde konuştu.

"Bir seans yaklaşık 30-60 dakika sürer"

Akupunkturun, doğru uygulamada yan etkisi yok denecek kadar az olduğunu, düşük komplikasyon riskine sahip güvenli bir tedavi yöntemi olduğunu kaydeden Turan, “Haftada 1 veya 2 gün olarak başlayan tedavi, hastanın kliniğine göre zaman periyotları düzenlenerek genellikle 8 ile 20 seans arasında bitirilebilmektedir. Uygulama, hekim tarafından belirlenen vücut, kulak ve saçlı derideki özel akupunktur noktalarına farklı uzunluk ve çaptaki steril akupunktur iğneleri ile yapılır ve bir seans yaklaşık 30-60 dakika sürer” diye konuştu.

Turan, sakin bir ortamda yapılan tedavilerin etkinliği artırdığını da sözlerine ekledi.