Eskişehir Vosvos (ESKİVOS) Kulübü, 4. Geleneksel Yaz Kampnı 4-6 Ağustos tarihleri arasında THK İnönü Havacılık Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirecek.

ESKİVOS Kulübü tarafından her sene düzenlenen geleneksel yaz kampının 4’üncüsü Eskişehir’in İnönü ilçesinde bulunan THK Eğitim Merkezi’nde yapılacak. Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen Vosvos severler Eskişehir’deki geleneksel yaz kampında bir araya gelecek. 3 gün sürecek yaz kampında Vosvos seveler birbirinden farklı etkinlikler ile keyifli vakit geçirecekler.