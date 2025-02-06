Son günlerde Ege Denizi'nde artan sismik aktiviteler ve Santorini Adası'ndaki volkanik hareketlilik, bölgemizde olası volkanik patlamalarının etkileri konusunda farkındalığın artırılmasını gerekli kılıyor.İSTANBUL (İGFA) - Uzman Doktor Hatice Anıktar; fazla deneyim sahibi olmadığımız volkan patlamaları konusunda toplum sağlığını korumak adına alınabilecek önlemlere ilişkin bilgiler paylaştı.

Volkan patlamaları oluştukları bölgede yol açtıkları hasarın yanı sıra çevre bölgelere de hava ve su yoluyla ulaşabilen çeşitli zararlar verebildiğine dikakti çeken Uzm. Dr. Anıktar, Volkanik küllerin solunması, ciddi ani nefes darlığı ile seyreden solunumsal alerjik reaksiyonları (bronkospazm, vb.) oluşturabildiğini, kül partikülleri gözlerde kaşıntı, kızarıklık ve tahrişe neden olduğunu söyledi.

Kül partikülleri ciltle temas ettiğinde zarar verebildiğini, kül yağışları, suyun kirlenmesine ya da su tesisatlarının tıkanıp hasar görmesine neden olabildiğine de dikkati çeken Uzm. Dr. Hatice Anıktar, alınabilecek önlemleri de şöyle sıraladı:

İç Mekânlarda Kalın: Kül yağışı riski varsa önemli ihtiyaçlarınızı öncesinde tedarik edin. Yağış başladıktan sonra mümkünse evde kalın ve kapı ile pencereleri kapalı tutun. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın ve temastan kaçının. Havalandırma ve klima sistemlerini mümkünse kapatın.

Havanın Nemlendirilmesi: Evin içinde bir miktar nem sağlamak (örneğin, nemlendirici kullanmak veya su dolu kaplar koymak) havadaki kül partiküllerini azaltabilir.

Koruyucu Ekipman Kullanın: Dışarı çıkmanız gerekiyorsa, partikül filtreli maskeler ve koruyucu gözlükler kullanın.

Su Kaynaklarını Koruyun: Yağmur suyu topluyorsanız, kül yağışı öncesinde su depolarınızın girişlerini kapatın. İçme suyu olarak, en az bir hafta yetecek miktarda suyu (kişi başına günde 3-4 litre) önceden depolayın.

Araç Kullanımına Dikkat Edin: Kül birikintileri yolları kayganlaştırabilir ve görüş mesafesini azaltabilir. Mecbur kalmadıkça araç kullanmaktan kaçının.

Gıda Güvenliği: Bahçenizde yetiştirdiğiniz sebze ve meyveleri tüketmeden önce temiz suyla iyice yıkayın.