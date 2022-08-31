Manisa’da, 30 Ağustos Zafer Bayramının 100’üncü yılında yaşanan coşku, düzenlenen fener alayı ve ardından Volkan Konak konseri ile doruk noktaya ulaştı. Ünlü sanatçı Volkan Konak söylediği türkülerle binlerce Manisalıyı hem coştu hem coşturdu.

Manisa’da, 30 Ağustos Zafer Bayramının 100’üncü yılında yaşanan coşku, düzenlenen fener alayı ve ardından Volkan Konak konseri ile doruk noktaya ulaştı. Ünlü sanatçı Volkan Konak söylediği türkülerle binlerce Manisalıyı hem coştu hem coşturdu.

Manisa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirdi. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, protokol üyeleri ve binlerce Manisalı ellerinde meşalelerle Sultan Camiinden Cumhuriyet Meydanına kadar mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Volkan Konak konseri için Cumhuriyet Meydanını dolduran Manisalılara kortej yürüyüşle gelen vatandaşlar da eklenince Cumhuriyet Meydanı tarihi kalabalıklarından birini yaşadı. Volkan Konak’ın sahneye çıkmasıyla doruk noktaya ulaşan coşku türkülere binlerce kişinin eşlik etmesiyle devam etti. Konserin ortasında sahneye çıkan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ünlü sanatçıya teşekkür etti. Vali Karadeniz, “Bu huzuru bu rahatlığı öncelikle 100 yıl önce bu zaferi bizlere kazandıran şehitlerimize borçluyuz. Allah hepsinden razı olsun. Hepsine Allah rahmet diliyor, şükranlarımı sunuyorum” diyerek Volkan Konak’a çiçek takdim ederken ünlü sanatçı da çiçeği “Öğretmenler bizim başımızın tacıdır. Bu çiçeği emekli bir öğretmenimize vereyim” diyerek Nursel Ustamehmetoğlu’na takdim etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise samimi bir şekilde Volkan Konak’la sohbet ettikten sonra, “Zafer Bayramımızı kutladığımız böylesi bir gecede değerli sanatçımızı ağırlamaktan onur duyuyoruz. Bugün, bağımsız, hür, birlik beraberlik içerisinde yaşıyorsak 100 yıl önce bize bu günleri bağışlayan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu.

Başkan Ergün konuşmasının ardından içinde zeytinyağı, tarhana, mesir macunu, çekirdeksiz Sultani kuru üzüm gibi Manisa’ya özgü ürünlerin bulunduğu hediye paketlerini Volkan Konak’a takdim etti. Konserde, Volkan Konak’ın kendine has hitabı ve birbirinden güzel türküleri seslendirmesi ile devam ederken, Manisalılar da unutamayacakları bir gece yaşadı.