Trabzonspor-Bodrum FK karşılaşması öncesinde Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş’in uzattığı eli sıkmadı.

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Trabzonspor, Bodrum FK’yı konuk ediyor. Seremonide dikkat çekici bir olay yaşandı. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, mücadele öncesinde başarılar dilemek için Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel’in yanına giderek, elini uzattı. Demirel ise Güneş’in elini sıkmadan yedek kulübesindeki yerine geçti. Yaşanan olayın ardından Güneş de kendi yerine doğru gitti.

Şenol Güneş, Beşiktaş Teknik Direktörü olduğu dönemde, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerde etkilenen illerden olan Hatay’ın neden maçlarını oynamadığıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Hatayspor’un başında da Volkan Demirel bulunuyordu.