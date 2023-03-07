Öte yandan Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar da karşılaşmayı tribünden izledi.

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Pendikspor, Tuzlaspor’u konuk etti. Mücadeleyi, Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sonrasında ligden çekilen Hatayspor’un Teknik Direktörü Volkan Demirel tribünden takip etti.

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