Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Biliyorsunuz sosyal medya günümüzde çok faaliyet içerisinde. Oyunculara sosyal medyadan bizzat kendim ulaşıyorum. Ondan sonra Hatayspor’un ve Hatay’ın durumunu anlatıyorum. Nasıl olacağını dilim döndükçe anlatmaya çalışıyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri’nde hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarının son aşamasına gelindiğini belirten Teknik Direktör Volkan Demirel, "Sezon başı kampları her zaman zorlu geçer. Biz de bu zorluklar içerisinde oyuncularımızı sakatlamadan, onların rahat edeceği bir şekilde gelecek sezona hazırlıyoruz. Kafamızdaki plana, projeye göre en iyi şekilde hazırlanırlar ve sezona en iyi şekilde başlarız. Kafamızdaki transferleri hemen hemen yapmış bulunmaktayız. Aşağı yukarı 15-16 tane oyuncu listemiz vardı. Bu listemizden 10 tanesiyle anlaştık. Geriye 5-6 oyuncu kaldı. Bunların da 3 tanesi ile beraber şu an görüşmelerimiz sürüyor ama bir bonservis bedeli süresi var. Bu süreler boyunca da biraz süreç alıyor. 3 yabancı veya en az 2 yabancı 1 tane de Türk oyuncuyla anlaşıp transfer sezonunu kapatacağız" dedi.

"Hatay’ı dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum"

Transfer çalışmalarında futbolculara sosyal medya üzerinden kendisinin irtibata geçtiğini ve Hatay’ı ve Hatayspor’da yapılacakları anlattığını vurgulayan Demirel, "Biz oyuncuları ilk önce tebrik ediyoruz. Maçlarını izliyoruz. Ondan sonra gidip ekranda izlediğimizin sahayla pekiştiğine inanırsak oyuncularla iletişim kurmaya çalışıyorsunuz. Biliyorsunuz sosyal medya günümüzde çok faaliyet içerisinde. Oyunculara sosyal medyadan bizzat kendim ulaşıyorum. Ondan sonra Hatayspor’un ve Hatay’ın durumunu anlatıyorum. Nasıl olacağını dilim döndükçe anlatmaya çalışıyorum. Zaten benim bu süreçte futbolcuları bulurken birazcık kişilik ve karakter analizi de yaptım. Neden yaptım? Çünkü bulunduğumuz ortam bunu gerektiriyor şu an. Evet oyun, futbolculuk bir tarafa ama futbolcuların karakter analizi, kişilik analizi de önemliydi benim için. Görüştüğüm oyuncularda da fikir alışverişinde bunu da aldığımdan, karşılığını da aldım ve seçtiğimiz oyuncular, aldığımız oyuncular, Hatay’ın durumunu bilerek, Hatay’ın konumunu bilerek buraya geldiler" şeklinde konuştu.

"Mersin’de bize özel tesis yapılıyor"

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteklerinin çok olduğunu ve maçlarını Mersin’de oynayacaklarını belirten Teknik Direktör Volkan Demirel, "Gençlik ve Spor Bakanlığı’na çok teşekkür etmek isterim. Bize gerçekten Mersin Stadını açtılar. Mersin şehri bu anlamda bana çok yardımcı oldu. Mersin çok güzel bir şehir, çok güzel bir stada sahipler. Orada bizim için yapılan bir tesis var. Şu an iki tane saha yapılıyor. 2 ay sonra da inşallah Mersin’e konumlanarak hem Mersin halkıyla beraber, hem Mersin şehriyle beraber Hatay’ı ayakta tutmaya çalışacağız" diye konuştu.

"En önemli hedefim depremzedelere umut olmak"

Volkan Demirel, bu yıl en önemli hedeflerinin depremzedelere umut olmak olduğunu vurgulayarak, "Benim bu seneki hedefim lig içerisinde evet mücadele ve başarı. Ama bundan çok önemli hedefim Hataylılara, depremzedelere umut olmak. Ben bunun için bu sene futbol sahasında olacağımızı dile getirmek istiyorum. Eğer biz bu umudu, bu hikayeyi onlara en iyi şekilde aktarabilmeliyiz" dedi.

"Biz yokluktan var ettik bu organizasyonu"

"Biz buraya geldiğimizde, sahaya çıkarken toplarımız yoktu" diyen Volkan Demirel, "Antrenmana çıkarken bir tane arabanın bagajında geldi. Son anda yetişti toplar. Yani biz yokluktan var ettik bu organizasyonu. Burayı ben evim gibi görüyorum ve evimizi şu an inşa etmeye çalışıyoruz ki Allah’a şükür ayağa kaldırdık. Bu da her depremzedeye bir umut olsun. Herkes kendi evini, kendi barkını, kendi işini ayağa kaldırmaya çalışsın" dedi.

"O ligler ve lig tekrar başladığında ben cenaze arıyordum"

Volkan Demirel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaşadığımız süreç, geçirdiğimiz günler, kolay günler değildi ama hayat artık devam ediyor. Bize bazı kesimlerden, ’Depremden sonra da oynayabilirler’ dediler ama biz depremden sonra oynayamazdık. Çünkü ben 1 tane futbolcumu kaybettim. 1 tane sportif direktörümü kaybettim. 4 tane hocam enkazda kaldı. 5-6 tane oyuncum enkazda kaldı ve ligleri hatırlarsanız o zaman bir hafta, 10 ara verilmişti. O ligler ve lig tekrar başladığında ben cenaze arıyordum. Morgda cenaze arıyordum. Yani ben bu kafayla bu insanları maça çıkaramazdım. O yüzden o zaman çıkaramadık ne yazık ki. İstememize rağmen çıkaramazdık. Ama bu sene artık hayat devam ediyor. Biz bu ligde varız. Hem de Allah’a şükür dimdik ayaktayız. En iyi şekilde de mücadele edeceğiz ama tek hedefimiz Hataylılara ve Hatay gibi depremi yaşamış illerdeki insanlarımıza umut olmak, ışık olmak moral vermek."

"Takımı 28 yaş altı oyunculardan kurduk"

Transferlerde takımı 28 yaş altı oyunculardan kurduklarını belirten Volkan Demirel, "Transferlerinizi yaparken hepsi 30 yaş altı oyuncular, daha doğrusu 28 yaş altı oyuncular. Sadece Maksimoviç 31 yaşında. Onu da biliyorsun isminden dolayı, tecrübesinden dolayı takıma almak istedim. Çünkü kendisi marka bir isim. İtalya’nın önemli kulüplerinde oynadı. Bize çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ama diğer oyuncuların hepsi genç oyuncular. Ben sadece transfer yapmak istemiyorum. Aynı zamanda transferlerimden performans alıp gelecek sezonlarda da Hatay’a katkı sağlamalarını düşünüyorum. Aldığım oyuncuların hepsi 20, 22, 23, 28 yaşlarında bunlar da eğer performans odaklı iyi dönüşler olursa gelecek sezonlarda Hatayspor’a katkı sağlayacaklardır. Tamamen transfer politikamızı bunun üzerine gerçekleştirdik. Genelde genç oyuncuları almaya çalışıyoruz. Aralarda tecrübeli bir tane Maksimoviç var takımın içerisinde yine tecrübeli isimlerimiz bulunuyor. Erce, Kamil, Aabid bizimle beraber. Onlardan da faydalanarak güzel bir karma takımla inşallah Hatayspor’u en iyi şekilde temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İlk maça lacivert kırmızı forma ile çıkacağız"

Mersin’de maçlarını oynayacaklarını ve Mersin’in forma renkleri ile ilk maça çıkacaklarını dile getiren Volkan Demirel, "Mersin halkına teşekkür etmek istiyorum. Bizlere ’Ne zaman geleceksiniz, ne zaman kombineler çıkacak, ne zaman biletler çıkacak’ diye soruyorlar. Onlara buradan teşekkür ediyorum. Onlara ilk maçta lacivert kırmızı formayla mücadele edeceğimizi dile getirmek istiyorum. Buradan spor bakanlığımıza, sponsorlarımıza ve en önemlisi de Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten onlar olmasa bizler bugün belki çok daha farklı şeyler düşünebilirdik. Belki daha çok yani bu kadar hazır olamazdık, belki lige başlayamazdık. Ama ben bize Hatay’ı gönülden destekleyen, Hatay’ı düşünen herkese depremzedelere yardım eden her ele de teşekkür ediyorum" sözlerine ekledi.