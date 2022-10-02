Engelli sporcu Hamide Doğangün: “Anneliğe de spora da engel yok”

Engelli sporcu Hamide Doğangün: “Anneliğe de spora da engel yok”

Spor Toto Süper Lig’in 8. hafta maçında DG Sivasspor ile Hatayspor, Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumunda karşı karşıya geliyor. Hatay ekibi, yeni teknik direktörü Volkan Demirel yönetimindeki ilk maçına çıktı.

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