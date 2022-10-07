4 Eylül Spor Salonunda gerçekleştirilen voleybol müsabakasını Sivas Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Aytaç Keklik, Sivas Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Zeki Ekici ve voleybol severler takip etti. Oynanan karşılaşmada Çimentospor, Yurdumspor karşısında 3-0’lık skorla yüzü gülen taraf oldu.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Amatör Spor Haftası çerçevesinde çeşitli etkinlikler hızla devam ediyor. Spor faaliyetlerine yönelik farkındalık ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde, “Voleybolun yıldızları” adı altında Yurdumspor-Çimentospor arasında voleybol maçı düzenlendi.

Sivas’ta amatör spor haftası etkinlikleri dahilinde yapılan Yurdumspor-Çimentospor voleybol müsabakasında kazanan dostluk oldu.

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