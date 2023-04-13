Voleybol Yıldız Erkekler Grup Müsabakaları 14-16 Nisan tarihlerinde Denizli’nin ev sahipliğinde yapılacak. Hasan Güngör Spor Salonunda oynanacak maçlara 5 farklı ilden takımlar katılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu 2022-2023 Sezonu altyapı faaliyetleri çerçevesinde Voleybol Yıldız Erkekler Grup Müsabakaları bu hafta farklı bölgelerde oynanacak maçlarla devam edecek. Denizli’nin ev sahipliğinde yapılacak Yıldız Erkekler Grup Müsabakaları Hasan Güngör Spor Salonunda 5 takımın katılımıyla yapılacak.

08-09 Nisan tarihlerinde yapıla Voleybol Küçük Erkekler Grup Müsabakalarının hemen ardından bu kez 14-15-16 Nisan tarihlerinde Yıldızlar Grup Müsabakaları için takımlar Denizli’de parkeye çıkacak. Maçlar sonunda sıralamada zirveyi alan takımlar yarı finallere katılma hakkı elde edecek. Hasan Güngör Spor Salonunda oynanacak maçlara Aydın, Muğla, Denizli, Burdur ve Antalya olmak üzere 5 farklı ilden takımlar katılacak.