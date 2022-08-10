TVF Kadınlar 2. Lig ekiplerinden Altınordu Kadın Voleybol Takımı’nın sağlık sponsoru Medicana International İzmir Hastanesi oldu.

TVF Kadınlar 2. Lig ekiplerinden Altınordu Kadın Voleybol Takımı’nın sağlık sponsoru Medicana International İzmir Hastanesi oldu.

İzmir’de 100 yıllık, köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip olan Altınordu Spor Kulübü’nün bu yıl faaliyete geçen ve TVF Kadınlar 2. Ligi’nde mücadele edecek olan voleybol takımının sağlık sponsoru Medicana International İzmir Hastanesi oldu. Altınordu Voleybol Şubesi Başkanı Prof. Dr. Serdar Kaçar’ın da katılım gösterdiği imza töreni, Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Sinan Bezircilioğlu ve Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal arasında gerçekleştirildi.

“Yeter ki siz smaçları vurun”

İmza töreninde konuşan Genel Müdür Dr. Ulvi Ünal, kendisinin de eski bir voleybolcu olduğunu, milli takım seviyesine yükseldiğini ancak sonrasında bazı sebeplerle bırakmak durumunda kaldığını belirterek, “Benim dönemimde spora ve sporcuya destek şimdiki gibi değildi. Sizlerin arkasında çok fazla destek var, çok şanslısınız. Altınordu çok köklü bir kulüp, arkanızda öncelikle 100 yıllık bir gelenek var. Sağlık anlamında da destekçiniz biziz. Her zaman yanınızda olacağız. Yeter ki siz smaçları vurun, sayıları alın. Sizlerden tek beklentimiz ahlaklı sporcular olacaksınız ve şampiyonluk kupaları kaldıracaksınız” dedi.

“İzmir’in iki güzide değeri bir araya geldi”

Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Sinan Bezircilioğlu ise, İzmir’in son yıllarda yapılan en büyük ve en konforlu sağlık tesisiyle böyle bir anlaşma altına imza atmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Altınordu ve Medicana, ikisi de çok önemli bir değer. İkisi de İzmir’in parlayan yıldızları. Bu iki logoyu bir araya getirmek bizler için çok kıymetliydi. Umuyorum sakatlıkların olmadığı, sağlık sorunlarının çok fazla yaşanmadığı bir sezon geçiririz” diye konuştu.