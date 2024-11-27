DÜZCE(İHA) – Düzce 18 Temmuz Spor Salonunda düzenlenen genç kızlar voleybol mahalli lig müsabakalarında Düzce Voleybol A Takımı birinci oldu.
Genç kızlar voleybol mahalli lig müsabakaları tamamlandı. 16 Kasım – 24 Kasım 2024 tarihleri arasında 18 Temmuz Spor Salonu’nda düzenlenen Genç Kızlar Voleybol Mahalli Lig Müsabakaları sonunda Düzce Voleybol A takımı birinci, Düzce 1907 ikinci ve Düzce Voleybol B takımı üçüncü oldu.
Dereceye giren takımlara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru takdim etti.
Kaynak: iha