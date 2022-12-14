Manisa’da yapılan Okullar Arası Yıldız Kızlar ve Erkekler Voleybol Turnuvasına Turgutlu okulları damga vurdu.

Manisa’da yapılan Okullar Arası Yıldız Kızlar ve Erkekler Voleybol Turnuvasına Turgutlu okulları damga vurdu.

Yıldız Erkeklerde İhsan Erturgut Ortaokulu, Yıldız Kızlarda ise Hasan Üzmez Ortaokulu Manisa şampiyonluğunu elde ederek Manisa’yı bölge finallerinde temsil etme hakkı kazandı.

Hasan Üzmez Ortaokulu Voleybolda Manisa şampiyonu oldu

Manisa Okullar Arası Yıldız Kızlar Voleybol Turnuvasında Turgutlu Hasan Üzmez Ortaokulu Manisa Şampiyonu oldu.

Final maçında Manisa Şehitler Ortaokulu ile karşılaşan Hasan Üzmez Ortaokulu Yıldız Kızlar sahadan 3-0’lık net skor ile ayrıldı ve adını Manisa şampiyonluğuna yazdırdı. Ayrıca takım kaptanı Beren Yöz turnuvanın en iyi smaçörü seçildi.

Hasan Üzmez Ortaokulu Manisa’yı, Kütahya ve Balıkesir’de yapılacak bölge finallerinde temsil edecek.

İhsan Erturgut Ortaokulu set vermeden şampiyon

Manisa Okullar Arası Yıldız Erkekler Voleybol Turnuvasında Turgutlu İhsan Erturgut Ortaokulu oynadığı müsabakalarda set vermeden şampiyon oldu.

Turgutlu İhsan Erturgut Ortaokulu Yıldız Erkekler Voleybol Takımı Manisa Şampiyonu olarak Manisa ilini Kütahya ve Balıkesir’de düzenlenecek bölge finallerinde temsil etme hakkı kazandı.

Turnuva boyunca yaptığı müsabakalarda Manisa Vestel Ortaokulu’nu 2-0, Manisa Ali Rıza Çevik Ortaokulu’nu 2-0, Sarıgöl Trazlar Ortaokulu’nu 3-0 ve Kula Fatih Ortaokulu’nu 3-0 yenen İhsan Erturgut Ortaokulu Voleybol takımı rakiplerine set vermeden şampiyon oldu.

Okul Müdürü Kadir Karabacak ve Beden Eğitimi Öğretmeni-Antrenör Ümit Cambaz öğrencileriyle gurur duyduklarını ve Manisa’yı bölge finallerinde en iyi şekilde temsil edip, Türkiye Finallerine kalmak istediklerini belirtti.

Her iki okulu da tebrik eden Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, “Şampiyonlukta emeği geçen idareci, öğretmen ve sporcu öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Bu başarı hem İlimizin hem ilçemizin tanıtımı hem de sporun yaygınlaşması, gençler arasında aktivite olarak daha çok spora yönlendirilmesi açısından çocuklarımızın başarısı çok çok önemlidir. Ben hem çocuklarımızı çalıştıran öğretmenlerine hem de okul yöneticilerine çok teşekkür ediyorum başarılar diliyorum. İnşallah Kütahya ve Balıkesir’de Türkiye Şampiyonu olarak dönmelerini temenni ediyorum” dedi.