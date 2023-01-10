Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 16.grupta şampiyonluk mücadelesi veren Malatya Galip Demirel Ortaokulu Spor Kulübü Voleybol takımı, iki günde oynadığı iki maçı da kazanarak yenilmezlik serisini sürdürdü.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 16.grupta şampiyonluk mücadelesi veren Malatya Galip Demirel Ortaokulu Spor Kulübü Voleybol takımı, iki günde oynadığı iki maçı da kazanarak yenilmezlik serisini sürdürdü.

Geçtiğimiz Pazar günü Şırnak’ta 73 Şırnak Belediyespor’la oynadığı ve Pazartesi günü de Şırnak’ın Silopi ilçesinde Silopi Gençlik Kulübü takımıyla deplasmanda oynadığı maçları 3-0 kazanan ve yenilmezlik unvanını sürdüren Malatya Galip Demirel Ortaokulu Spor Kulübü Voleybol takımı, şampiyonluk hedefi iddiasını sürdürüyor.

Galip Demirel Spor Kulübü Voleybol takımı, 15 Ocak Pazar günü Malatya’da Mardin temsilcisi Mezopotamya Spor Kulübü takımıyla Merkez Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek.