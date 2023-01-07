AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor ve Altekma, ikinci yarının ilk maçında karşı karşıya gelerek İzmir derbisine çıkacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor ve Altekma, ikinci yarının ilk maçında karşı karşıya gelerek İzmir derbisine çıkacak.

Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 14. haftasında Altekma’yı konuk edecek. Bu zorlu müsabaka saat 16.00’da İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanacak. Arkas Spor, müsabakaya ligdeki zirve yarışını takip etmek için çıkacakken, Altekma ise son sıralardan kurtulmak ve 8 maçlık mağlubiyet serisini bozmak için parkeye çıkacak. Karşılaşma öncesinde Arkas Spor, 10 galibiyet 3 mağlubiyetle 3’üncü sırada bulunurken, Altekma ise 2 galibiyet 11 mağlubiyet ile 13’üncü sırada yer alıyor.