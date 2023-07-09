Rize’de gerçekleştirilen Analig Voleybol turnuvasında finalin adı Aşkale oldu.

Analig müsabakalarının düzenlendiği ve 12 ilin katıldığı Rize’de Aşkale Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü Voleybol takımı turnuva boyunca mücadele ettiği grupta final oynamaya hak kazandı. Finalde Kastamonu Sporu’da 3-0’lık skorla yenerek şampiyon oldu.

Antrenör Mehmet Kırık yaptığı açıklamada " Analig müsabakalarında güzel bir başarı yakaldık ve finalde Kastamonu Sporu’da hiç set vermeden 3-0 lık skorla yenerek çeyrek finallerinde şampiyon olduk. Şimdi hedefimiz Ardahan’da yapılacak olan yarı final müsabakalarında. Başarı asla tesadüf değildir ve bizler çok çalışarak bugünlere geldik. Allah nasip ederse Ardahan’da yapılacak olan yarı final müsabakalarında hem ilimizi hem de ilçemizi en iyi şekilde temsil ederek finallere katılmaya hak kazanmayı istiyoruz. Bu süreçte bizlere desteklerini esirgemeyen İlçe Kaymakamı Murat Karaloğlu, Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Gençlik Spor İlçe Müdürü Şuayip Gacır ve Belediye Spor Kulübü Başkanı Sinan Boyacı’ya teşekkür ediyoruz. Bunun yanı sıra teknik heyetteki arkadaşlarımız Dilara Deliktaş ile Çiğdem Acar’a ve sporcularıma da ayrıca teşekkür ediyorum."