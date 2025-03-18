2025 dönemi Yıldız Erkekler Voleybol Mahalli Lig müsabakalarında şampiyon Düzce Belediyesi Spor Akademisi Spor Kulübü şampiyon oldu.

Yıldız Erkekler Voleybol Mahalli Lig müsabakaları Bahçeşehir Spor Salonu’nda düzenlendi. Birbirinden çekişmeli geçen müsabakalarda sonunda Düzce Belediyesi Spor Akademisi Spor Kulübü birinci, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü ikinci, Ay Voleybol A üçüncü ve Ay Voleybol B dördüncü oldu.

Yarışmada derece giren kulüplere kupa sporculara ise madalya verildi.