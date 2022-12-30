2023 Voleybol Kulüpler Yıldız Kızlar maçları dün akşam oynanan finalleler tamamlandı. Şampiyonluk kupasının sahibi Denizli Büyükşehir Belediyespor oldu.

2023 Voleybol Kulüpler Yıldız Kızlar maçları dün akşam oynanan finalleler tamamlandı. Şampiyonluk kupasının sahibi Denizli Büyükşehir Belediyespor oldu.

2022-2023 Voleybol Sezonu Yıldız Kızlar kategorisinde İl Birinciliği yapılan müsabakalarla sona erdi. Hasan Güngör Spor Salonu’nda nefes kesen final mücadelelerine sahne olan karşılaşmalar sonunda, şampiyonluğa uzanan Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü oldu. Hasan Güngör Spor Salonu’nda oynanan final müsabakalarını takip eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, müsabakalar sonrası ödül töreninde yarışmalara katılan tüm takımları kutladı. Dereceye girenlere kupa ve madalyalarını takdim etti. Dereceye giren takımlarda birinci Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü olurken ikinci Damla Spor Kulübü üçüncü ise Denizli Voleybol Spor Kulübü oldu.