Aşkale Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü Gençler Voleybol takımı yarı finallere yükseldi.

Erzurum’da düzenlenen Kulüpler Voleybol turnuvasında il birincisi olarak Erzurum’u temsil etmeye hak kazanan Aşkale Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü Voleybol takımı İsmini Türkiye yarı finallerine yazdırdı.

Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü Voleybol takımı Bingöl’de oynana müsabakalarda ilk maçında rakibi Bingöl Solhan Sporu 3-0 , ikinci maçında Diyarbakır Karapınar Sporu 3-1 yenerek yarı finale yükselme başarısı gösterdiler.

Önümüzdeki günlerde yarı final maçlarının oynanacağı tarih ve yer belli olacak.

Antrenör Mehmet Kırık konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Hem Erzurum’da hem Bingöl’de çok zorlu rakiplerimiz vardı. Bizler her maçımıza final maçı gibi çıktık oynadık. Sporcularımızın üstün gayretleri ve özverileri neticesinde yarı finallere katılmaya hak kazandık. Şimdi daha üst düzey maçlar oynayacağız, rehavete kapılmadan daha çok çalışarak İlimizi ve özellikle ilçemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bu zorlu süreçte bizlere destek veren Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu, Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış Gençlik Spor İlçe Müdürü Şuayip Gacır, Kulüp Başkanımız, Güngör Şenses, Aşkale Belediye Spor kulübü başkanı Sinan Boyacı’ya ve teknik heyette mesai gözetmeksizin bizlerle birlikte olan teknik heyet arkadaşlarım Dilara Deliktaş ve Çiğdem Acar’a ve bu başarının mimarları Sporcularımıza teşekkürü bir borç bilirim. Son olarak da inşallah yarı final ve final maçlarını da kazanacağımız inancındayız” dedi.

Öte yandan geçen hafta oynanan müsabakalarda Aşkale Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü Yıldız Erkekler Voleybol takımı da yine Mehmet Kırık idaresinde yarı finallere katılmaya hak kazandı.