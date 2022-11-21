Karabük’te öğrenci yurtları arasında düzenlenen Voleybol Turnuvasının şampiyonu Asiye Hatun KYK Kız Öğrenci Yurdu oldu.

Karabük’te öğrenci yurtları arasında düzenlenen Voleybol Turnuvasının şampiyonu Asiye Hatun KYK Kız Öğrenci Yurdu oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yurtlar arası Voleybol Turnuvası düzenlendi. İki hafta süren turnuvaya 5 takım katıldı. Rakiplerini eleyerek finale yükselen Hubbi Hatun KYK Kız Öğrenci Yurdu rakibi Asiye Hatun KYK Kız Öğrenci Yurdunu 3-0 mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu.

Yenişehir Merkez Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Yurt Hizmetleri Müdürü Mehmet Özkeskin, Spor Hizmetleri Şube Müdürü Lokman Mollaoğulları, Yurt Hizmetleri Şube Müdürü Nurşen Köseoğlu, yurt müdürleri, öğrenciler ve voleybol severler tribünden takip etti.

Turnuva sonrasında oluşturulacak voleybol takımının Karabük’ü ulusal düzeyde yapılacak olan müsabakalarda başarı bir şekilde temsil edeceklerini ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, turnuvaya katılan ve sportmence mücadeleler ortaya koyan tüm takımları ve sporcuları tebrik etti.

Konuşmanın ardından Güven, turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalya takdiminde bulundu.