Kocaeli’de 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen voleybol turnuvasının şampiyonu Körfez Atatürk Anadolu Lisesi öğretmenleri oldu.

Körfez Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle organizasyon düzenledi. Körfez ilçesinde bulunan okullarda görev yapan öğretmenlerden oluşan 32 takım bir ay boyunca süren turnuvada kıyasıya mücadele etti. Turnuvada şampiyonluk kupasını Atatürk Anadolu Lisesi öğretmenleri kaldırırken, Yeşil Vadi Koleji öğretmenleri ikinci, Körfez Emlak Konut İlkokulu üçüncü, Körfez Çelik Sanayi Ortaokulu öğretmenleri ise dördüncü oldu. Yeşil Vadi Koleji salonunda yapılan maçlar sonunda kupa ve madalya töreni yapıldı. Törene; Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Şendoğan ve Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt katılarak dereceye giren öğretmenlere kupa ve madalyalarını verdi.