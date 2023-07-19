Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 15 Temmuz Voleybol Turnuvası’nı Aydın İl Emniyet Müdürlüğü şampiyon olarak tamamladı.

Aydın’da kurumlar arası iletişimi güçlendirmek adına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 15 Temmuz Voleybol Turnuvası, final müsabakası ile tamamlandı. İl genelindeki 7 kurumun katıldığı turnuvanın final müsabakasında Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ile Aydın İl Sağlık Müdürlüğü karşı karşıya geldi. Çekişmeli görüntülere sahne olan mücadelenin sonunda kazanan taraf Aydın Emniyeti oldu. Turnuvayı Aydın İl Emniyet Müdürlüğü birinci, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ikinci, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü üçüncü, İl Jandarma Komutanlığı ise dördüncü olarak tamamladı.

Turnuva sonunda takımlara madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi.