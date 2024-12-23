Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen ‘5. Geleneksel Kurumlararası Voleybol Turnuvası’nın şampiyonu itfaiye oldu.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen ‘5. Geleneksel Kurumlararası Voleybol Turnuvası’nın ödül töreni Osman Solakoğlu Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşti.

624 sporcunun kıyasıya rekabetine sahne olan Voleybol Turnuvası’nda, İstanbul genelinden 52 takım yarıştı. Turnuvaya; Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Başkan Danışmanları ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sedat Gazi katıldı. Başkan Kemal Çebi, turnuva sonunda birinciliği göğüsleyen Küçükçekmece İtfaiye takımına kupa ve madalyalarını takdim etti.

Dereceye girenler belli oldu

Küçükçekmece İtfaiye ile Alibeyköy Voleybol arasında oynanan final maçıyla kupanın sahibi belli oldu. Rakibini 3-2 yenen Küçükçekmece İtfaiye şampiyon oldu. Alibeyköy Voleybol ikinci olurken, Çilenin Sultanları ve Kumburgaz takımı arasında oynanan üçüncülük maçının kazananı da Çilenin Sultanları takımı oldu.