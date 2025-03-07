Muğla'da Milas Belediyesi organizasyonunda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel voleybol maçı gerçekleştirilecek.MUĞLA (İGFA) - Kadınlardan oluşan voleybol takımlarının heyecanlı mücadelesine sahne olacak maçta hem 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlanacak hem de takımlar galibiyet için sahada olacak.

Milas Belediyesi tarafından ‘Nesiller Değişir Kadının Gücü Değişmez’ sloganıyla düzenlenecek olan gösteri maçında Milas Belediyespor Kadın Voleybol Takımı ve Milas Belediyespor Kadın Voleybol Takımı’nda geçmişte yer almış kadın oyuncular seyircilere eğlence dolu bir müsabaka izlettirecek.

Milas Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi’nde 8 Mart 2025 Cumartesi günü gerçekleşecek olan Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel müsabaka saat 17.00’de başlayacak. Bu anlamlı organizasyona tüm vatandaşlarımız davet edildi.