Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Lig’inin 22. haftası ve son maçında deplasmanda karşı karşıya geldiği Edremit Belediyesi Altınoluk Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımını 3-1 yendi.

Balıkesir Edremit Spor Salonu’nda oynanan maçı her iki takımın yöneticileri, taraftarlar ve voleybolseverler takip etti. Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, ilk 2 seti 25-18 kazanırken 3. seti 25-23 kaybetti. Ardından oynanan 4. ve son seti 25-20 kazanan "Bizim Kızlar" maçı da 3-1 kazandı.

1. Lig mücadelesini sürdüren ve grubunu dördüncü sırada tamamlayarak Sultanlar Ligi’ne yükselme final maçlarına katılmaya hak kazanan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, 4-5 ve 6 Mart tarihlerinde Antalya’nın Alanya ilçesinde oynanacak final müsabakalarına katılacak.