Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig 5.grupta 3.hafta sonunda 2 galibiyet ve bir mağlubiyet alarak 6 puanla 3.sırada yer alan Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımının ilk hedefinin play off maçlarına katılmak olduğu kaydedildi.

2.Lig 5.grupta play off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımı, Malatya Muhammed Ali Clay Spor Salonunda oynadığı Üzümdalı Gençlik Spor takımını, 25-17 , 25-17 ve 25-12 skorlarla 3-0’lik net sonuçla yenmesini bildi.

Voleybol Erkekler 2.Ligi 5.grupta play off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımı, kendi evinde Hatay Üzümdalı Gençlik Spor karşısında galip gelerek 3 puanı hanesine yazdı.

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