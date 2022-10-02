Kayserispor yöneticisi Ali Çamlı: "Hakem, üstlendiği misyonu yerine getirdi"

Kayserispor yöneticisi Ali Çamlı: "Hakem, üstlendiği misyonu yerine getirdi"

Voleybol Efeler Liginde mücadele eden Develi Belediyespor, ligin 1. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Halbank’a 3-0 mağlup olarak sezona kötü başladı.

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