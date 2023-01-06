Vodafone müşterileri, 2 günlük yılbaşı tatilinde 489 milyon dakika konuştu, 56 milyon SMS gönderdi ve 22 milyon GB mobil internet kullandı. Müşterilerin mobil internet kullanımı ise geçen yıla göre yüzde 22 arttı.

Vodafone müşterileri, 2 günlük yılbaşı tatilinde 489 milyon dakika konuştu, 56 milyon SMS gönderdi ve 22 milyon GB mobil internet kullandı. Müşterilerin mobil internet kullanımı ise geçen yıla göre yüzde 22 arttı.

Türkiye genelinde 25,3 milyon mobil müşterisi bulunduğu belirtilen Vodafone’un yılbaşı tatili süresince gerçekleşen GSM trafiğine ilişkin açıkladığı verilere göre, Vodafone’lular, 31 Aralık 2022 ve 1 Ocak 2023 tarihlerini kapsayan 2 günde toplam 489 milyon dakika konuştu, 56 milyon SMS gönderdi ve 22 milyon GB mobil internet kullandı.

Mobil internet kullanımında yüzde 22 artış

Vodafone’luların yılbaşı tatili süresince mobil internet kullanımı geçen yıla göre yüzde 22 arttı. Operatörün müşterileri, yılbaşında sosyal medya, video ve TV uygulamalarında toplam 17.3 milyon GB, iletişim uygulamalarında ise 1.3 milyon GB kullandı. Yılbaşı tatilinde operatör müşterilerinin sesli görüşme sayısı ise 746 milyon oldu.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: “Operatör olarak, müşterilerimize dijital dünyanın olanaklarını en iyi deneyimle sunmaya devam ediyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da dijital teknoloji çözümlerimiz ve geniş kapsama gücümüz ile yeni yıl kutlamalarında müşterilerimizin yanında olduk ve kesintisiz iletişim ihtiyaçlarını karşıladık. Müşterilerimiz yılbaşı tatilinde toplam 489 milyon dakika, 56 milyon SMS ve 22 milyon GB mobil internet kullandı. Bu vesileyle, herkesin yeni yılını kutluyoruz.”

TOBi ve Vodafone Yanımda’ya ilgi yüksek oldu

Operatörün Yapay Zekâ tabanlı kişisel dijital asistanı TOBi, 2 günde toplam 850 bini aşkın kullanıcıyla 1.2 milyon sohbet gerçekleştirdi. Diğer yandan, Yanımda uygulaması da Vodafone’luların yılbaşında yardımcısı oldu. 2 günde yaklaşık 7 milyon kullanıcı 18 milyon kez uygulamaya giriş yaptı.

En yoğun trafik İstanbul’da yaşandı

Yılbaşında en çok konuşan iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Bursa, Antalya, Konya, Adana, Kocaeli ve Samsun olurken; en çok mobil internet kullanan iller de sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ,Şanlıurfa, Antalya, Konya, Kocaeli, Adana ve Gaziantep oldu.

Vodafone’luların yılbaşında en çok aradığı ülkeler ise Almanya, KKTC ve Afganistan olurken, en çok SMS gönderilen ülkeler ise KKTC, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya oldu.