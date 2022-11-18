5G denemelerine hız veren Vodafone, bu teknolojiye hazırlıkları kapsamında yerli ve milli çözümlere öncülük ediyor. Çekirdek şebekesinde yerli imkanlarla geliştirilen çözümleri test eden operatör, yerli ve milli firmaların çeşitli yabancı tedarikçilerle beraber çalışmasına da imkan sağlıyor.

5G denemelerine hız veren Vodafone, bu teknolojiye hazırlıkları kapsamında yerli ve milli çözümlere öncülük ediyor. Çekirdek şebekesinde yerli imkanlarla geliştirilen çözümleri test eden operatör, yerli ve milli firmaların çeşitli yabancı tedarikçilerle beraber çalışmasına da imkan sağlıyor.

5G hazırlık çalışmalarına öncülük eden Vodafone, altyapısında kullandığı yerli ve milli çözümler ile yerlilik kapsamında da örnek olmaya devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, 5G’ye hazırlık çalışmalarını sürdüren operatör, bu kapsamda yaklaşık 6 ay önce test ortamında yer verdiği i2i Systems, 5G Çekirdek Şebeke üzerinden birlikte çalışabilirlik testlerini tamamlayıp i2i Systems’ın çeşitli yabancı tedarikçilerle beraber çalışmasına da imkan sağlamış oldu. Yerli ve milli i2i Systems firmasının geliştirdiği 5G çekirdek şebeke ileri prototipinin farklı yerli ve uluslararası tedarikçilerle birlikte çalışması, yerli üreticilerin sadece Türkiye pazarında değil, tüm dünya pazarında söz sahibi olabilmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu kapsamda operatör, 6 aylık çalışmaların sonucunda i2i Systems çekirdek şebekesi üzerinden 3 farklı tedarikçi ile 5G denemelerini tamamlayarak yerlilik açısından önemli bir adım atmış oldu. Çekirdek şebeke test edilirken, ekosistemdeki diğer şebeke elemanlarıyla uyumu da kontrol edildi. 5G konusunda yerli ekosistemin geliştirmesine fayda sağlayan bu çalışma, aynı zamanda yerli 5G SA (standalone, 5G’nin gerçek çekirdek şebekesi) çekirdek şebekesinin farklı ülkelere ihraç edilebilmesine de imkan tanıyacak. i2i Systems’ın geliştirmekte olduğu çekirdek şebeke, mobil operatörler tarafından mobil özelleştirilmiş şebeke (MPN) gibi alanlarda gelecekte kullanım olanağı bulabilecek. MPN belirli bir alan/kampüs içerisinde izole bir çözüm sunuyor. MPN çözümleriyle birlikte fabrikalar gibi kapalı alanlarda çok daha güvenli, düşük gecikmeli ve yüksek kapasiteli iletişime olanak sağlanarak üretimde verimlilik artıyor.

“Yerli 5G ekosisteminin büyümesine destek olmaya devam ediyoruz”

Operatör 5G teknolojilerinin geliştirilmesine küresel boyutta bir katkı verdiğini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Adem Özdemir, "5G ile birlikte yazılım tabanlı bir mimariye geçiş başlıyor, mobil şebekeler giderek bulut teknolojileri kullanıyor olacak. Burada özellikle Open RAN ve Çekirdek Şebeke Sanallaştırma konuları öne çıkıyor. UUYM5G (Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G) Projesi kapsamında başlatılan projede en çok ilerleyen kısım çekirdek şebeke oldu. Bu kapsamda üretilen ilk prototiplerden birini laboratuvarımızda denemekten ve yerli bir firmamızın diğer firmalarla beraber çalışmasını gözlemlemekten memnuniyet duyuyoruz. Vodafone olarak yazılım tabanlı, yenilikçi teknolojileri desteklemeye devam edeceğiz. 2030 yılına kadar Avrupa’daki altyapımızın yüzde 30’unda açık mimarili radyo yazılımı ve donanımı (Open RAN) kullanmayı taahhüt ediyoruz. 5G’nin hayatımıza girmesiyle birlikte yerli ekosistemin daha fazla dahiliyetini önemsiyor, i2i Systems ile yaptığımız bu gibi denemelerle 5G’nin ülkemize katma değer sağlamasına katkı sunmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

i2i Systems CEO’su Ayhan Kapusuz ise şöyle konuştu: "2018 yılından itibaren UUYM5G (Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G) Projesi kapsamında operatörlerimizle beraber başladığımız 5G çalışmalarının önemli bir çıktısı da firmamız tarafından geliştirilen 5G Çekirdek Şebeke. i2i Systems 5G Çekirdek Şebeke’nin Vodafone Laboratuvarında uçtan uca başarıyla test edilmesi, global firmaların radyo ve şebeke elemanlarıyla birlikte çalışabilirliğinin doğrulanması, sistemin ürünleşmesi ve ticarileşmesi anlamında önemli bir aşama. Yerli imkanlarla geliştirdiğimiz çekirdek şebeke sistem bileşenlerinin hem Vodafone Mobil Şebeke’de hem de Vodafone’un öncü olduğu mobil özel şebekelerde (MPN) ticarileştirerek global pazarlara ulaşmayı hedefliyoruz. Operatöre bugüne kadarki tüm destekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki süreçte de hem Türkiye’de hem dünyada ticarileşme konusunda desteklerine güveniyoruz.”