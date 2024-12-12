Vodafone, Yeni Nesil Telekom Platformu (Network-as-a-Platform-NaaP) üzerinden geliştirdiği Uygulama Programlama Arayüzleri (API) ile hizmetlerini genişletmeye ve dijital dönüşümünü hızlandırmaya devam ediyor. Şirket, API geliştirme ve standardizasyon alanında yürüttüğü çalışmalarla hem tüketicilere hem de işletmelere yenilikçi çözümler sunuyor.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, geleceğin teknolojilerine yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Şirket, Yeni Nesil Telekom Platformu (Network-as-a-Platform-NaaP) üzerinden geliştirdiği Uygulama Programlama Arayüzleri (API) ile hizmetlerini genişletmeye ve dijital dönüşümünü hızlandırmaya devam ediyor. Bulut tabanlı mikroservis mimarisiyle tasarlanan bu platform, telekomünikasyon yeteneklerini API’ler aracılığıyla dış uygulamalara entegre ederek müşteri deneyimini iyileştiriyor ve hizmet ekosistemini genişletiyor. Şirket, API geliştirme ve standardizasyon alanında yürüttüğü çalışmalarla hem tüketicilere hem de işletmelere yenilikçi çözümler sunuyor.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Yago Lopez, “5G ve ötesi teknolojilerin sunduğu ultra hızlı bağlantılar ve düşük gecikme süreleri, yalnızca iletişim deneyimini geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda Endüstri 4.0, akıllı şehirler ve Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi yenilikçi çözümleri hızla hayata geçirebilmek için güçlü bir altyapı sağlıyor. Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunda yalnızca bir hizmet sağlayıcı değil, aynı zamanda inovasyonun ve işbirliklerinin öncüsü olmayı hedefliyoruz. Yeni Nesil Telekom Platformumuz sayesinde işletmelerin hızla değişen ihtiyaçlarına yanıt verirken, kullanıcılarımıza sürdürülebilir, güvenilir ve yenilikçi çözümler sunuyoruz. Vodafone olarak, yeni nesil ağların sunduğu yetenekleri daha erişilebilir hale getiriyor; 5G ve ötesi için altyapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Küresel ağ API girişimi

Yapılan açıklamaya göre, API’ler, dijitalleşme süreçlerinin temel taşını oluşturarak sektörde inovasyonu teşvik ediyor. Geçtiğimiz Eylül ayında, aralarında América Móvil, AT&T, Bharti Airtel, Deutsche Telekom, Orange, Reliance Jio, Singtel, Telefonica, Telstra, T-Mobile, Verizon ve Vodafone’un da bulunduğu dünyanın en büyük telekom operatörlerinden bazıları, Ericsson ile birlikte, dijital hizmetlerde inovasyonu teşvik etmek amacıyla ağ Uygulama Programlama Arayüzlerini (API’ler) küresel ölçekte birleştirmek ve satmak için yeni bir girişim başlattı. Yeni kurulan şirket, mevcut endüstri çapındaki CAMARA API’lerini (GSMA ve Linux Vakfı tarafından yürütülen açık kaynak projesi) temel alarak hiper ölçekleyiciler (HCP’ler), Hizmet Olarak İletişim Platformu (CPaaS) sağlayıcıları, Sistem Entegratörleri (SI’ler) ve Bağımsız Yazılım Satıcıları (ISV’ler) dahil olmak üzere geniş bir geliştirici platformu ekosistemine ağ API’leri sağlayacak.

5G’nin sunduğu yüksek hız, düşük gecikme süresi ve geniş bağlantı kapasitesi API’lerle birleşerek farklı sektörlerde çığır açan kullanım alanları oluşturuyor. Akıllı şehirlerden IoT çözümlerine, Endüstri 4.0 uygulamalarından AR/VR teknolojilerine kadar birçok yenilik, müşteri deneyimini yeniden tanımlıyor ve gerçek zamanlı iletişimde devrim oluşturuyor. 6G’nin de devreye girmesiyle yapay zeka destekli çözümler, hiper bağlanabilirlik ve ultra güvenilir iletişim gibi yeni fırsatlar ortaya çıkacak. Vodafone’un NaaP platformu ve API tabanlı çözümleri, bu dönüşümün yapıtaşlarını daha erişilebilir hale getirerek sektörlerin geleceğini şekillendiriyor.