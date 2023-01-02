Vodafone Yanımda mobil uygulamasının 2022’de aylık aktif müşteri sayısı 17,7 milyona, bu müşterilerin aylık toplam etkileşimi ise yaklaşık 470 milyona ulaştı. Uygulamanın aylık ziyaret trafiği 300 milyon oldu.

Vodafone Yanımda mobil uygulamasının 2022’de aylık aktif müşteri sayısı 17,7 milyona, bu müşterilerin aylık toplam etkileşimi ise yaklaşık 470 milyona ulaştı. Uygulamanın aylık ziyaret trafiği 300 milyon oldu.

Vodafone’un 6 yıl önce kullanıma sunduğu ’Vodafone Yanımda’ uygulamasının aylık aktif müşteri sayısı 17,7 milyona, bu müşterilerin aylık toplam etkileşimi ise yaklaşık 470 milyona ulaştı. Uygulamanın aylık ziyaret trafiği 300 milyon oldu.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: “Vodafone olarak, her şeyin hızla dijitalleştiği dünyamızda müşterilerimizin dijital yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz. Amacımız, müşterilerimizin akıllı telefonları üzerinden, akıllı telefonları yoksa bilgisayarlarından, dijital platformlarımızı en iyi deneyimle, en basit şekilde, öncelikli kanal olarak kullanmasını sağlamak. Bu hedefle hayata geçirdiğimiz ‘Vodafone Yanımda’ mobil uygulamasıyla müşterilerimize 2022 yılında da tüm işlemlerini tek noktadan yapabilme kolaylığı sunduk. Uygulamamızın aylık aktif müşteri sayısı 17,7 milyona, bu müşterilerimizin aylık toplam etkileşimi ise yaklaşık 470 milyona ulaştı. ‘Vodafone Yanımda’ aynı zamanda tüketicinin nabzını tutabilmemizi sağlayan önemli bir veri kaynağı. Bu uygulama sayesinde, tüketici eğilimlerini gözlemleyebiliyor, hangi alışkanlıkların kalıcı olabileceğini tahmin edebiliyoruz. Diğer yandan, Türkiye’nin en hızlı büyüyen dijital servisler şirketi olma hedefimiz doğrultusunda ‘Vodafone Yanımda’nın e-ticaretten sigortaya, finanstan gaming’e kadar her alanda girilip işlem yapılan, kullanılan ve yaşayan bir uygulama olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şirket olarak, müşterilerimize en iyi dijital deneyimi sunmaya devam edeceğiz.”

Anasayfa yenilendi

“Vodafone Yanımda”, 2022’de de yeni ürün ve servis portföyünü genişletmeye devam etti. Vodafone, “Yanımda”nın ürün çeşitliliğini kullanıcılara daha iyi bir deneyimle sunmak için anasayfasını yeniledi. Aynı zamanda, uygulamanın veriye dayalı akıllı algoritması sayesinde çok daha kişiselleştirilmiş deneyim yaşayabiliyorlar. Uygulamada Kalan Kullanımlarım’dan TL Yükleme’ye, Mobil Ödeme’den Yurtdışı Kullanım Rehberi’ne, pek çok akış da yenilendi.

Kullanıcılar, Masterpass’te kayıtlı kartlarını kullanarak otomatik ödeme talimatı verebiliyor. 2022’de TL yüklemelerin yüzde 30’u uygulamadan yapıldı. Ayrıca, TL Yükleme ve Kolay Paket Yükleme akışları yenilendi. 2022’de ayrıca, Vodafone müşterilerinin “Vodafone Yanımda”dan tarifelerini değiştirme oranı yüzde 20’den yüzde 30’a yükseldi. Ön ödemeli tarifelerde her iki kişiden biri faturasızdan faturalıya geçiş işlemini uygulamadan yaptı.

Seyahatseverler için yeni hizmet

2022’de uygulama üzerinden yeni bir servis daha hizmete sunuldu. Bir seyahat için gerekli olabilecek her türlü ihtiyaç düşünülerek tasarlanan, Vodafone’un yeni seyahat platformu “Seyahat Yanımda”, uçak-otobüs bileti, otel rezervasyonu, tur, araç kiralama ve havalimanı transferi gibi birçok işlemin hem yurtiçinde hem de yurtdışında gerçekleşmesini sağlıyor.

Market siparişleri üç katına çıktı

Vodafone, “Vodafone Yanımda” üzerinden sunduğu “Market Yanımda” servisiyle 2022’de de Vodafone’lu olsun olmasın tüm müşterilere market alışverişlerini online olarak ulaştırdı. Toplam 22 kategoride 7 binden fazla ürünün satıldığı “Market Yanımda”da toplam sipariş sayısı geçen yıla göre üç katına çıkarken, toplam kullanıcı sayısı ise iki katına çıktı.

“Her Şey Yanımda” 120 milyon kez ziyaret edildi

Uygulama üzerinden sunulan bir diğer servis “Her Şey Yanımda”da 14 kategoride 3 milyondan fazla ürün sunuluyor. 2022’de “Her Şey Yanımda” ve “Market Yanımda”da toplam sipariş adedi 3 milyonu geçti, toplam ziyaret sayısı da 120 milyon oldu.