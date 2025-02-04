Vodafone Türkiye 2024-25 mali yılı 3’üncü çeyrek sonuçlarına göre; mobil abone sayısı 25,1 milyon oldu, servis geliri 26,7 milyar TL olarak gerçekleşti.

Vodafone Türkiye, istikrarlı büyümesini 2024-25 mali yılının 3’ün çeyreğinde de sürdürdü. Ekim-Aralık 2024 dönemini kapsayan 3’üncü çeyrekte şirketin servis gelirleri 26,7 milyar TL olarak gerçekleşti. UMS 29 (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama ile İlgili Uluslararası Muhasebe Standardı 29) etkisinden arındırılmış servis gelirleri ise 23,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

Mobil abone sayısı 25,1 milyon oldu

Şirketin bu dönemde mobil abone sayısı 25,1 milyon, M2M (makinelerarası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı 30,4 milyon oldu. Faturalı abone sayısı ise toplam bazın yüzde 81,5’ini oluşturdu ve 20,5 milyona ulaştı. Genişbant teknolojilerinde de hizmet kalitesini sürekli artıran şirketin sabit genişbant abone sayısı 1,4 milyon olarak gerçekleşti.

‘Dijital müşteri’ sayısı 18 milyon oldu

Müşterilerine en iyi dijital deneyimi yaşatma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren şirketin Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 18 milyona ulaştı. Şirketin dijital kanallarını kullanan müşterilerin aylık toplam etkileşimi ise 330 milyon oldu.

Güçlü data talebi ve dijital servislerde büyüme

2024-25 mali yılının 3’üncü çeyreğinde Vodafone Türkiye mobil data kullanımı 1.213 petabyte olarak gerçekleşti. Şirket, bu dönemde dijital servis şirketi olma yolunda da önemli gelişme kaydetti. Şirketin yeni nesil mobil finans çözümü Vodafone Pay’in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı 8.8 milyona ulaştı. Şirketin 1000’e yakın farklı işlem yapabilen kişisel dijital asistanı TOBi’nin aylık tekil kullanıcı sayısı 9 milyona yükselirken, aylık sohbet sayısı 30 milyon oldu.

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, 2024-25 mali yılının 3’üncü çeyrek performansını şöyle değerlendirdi:

"Türkiye’nin dijital devrimine öncülük etme vizyonuyla bir dönemi daha başarıyla geride bıraktık. Mobil, sabit ve toplam telekomünikasyon sektöründe servis gelirleri bazında en hızlı büyüyen operatör olma hedefimize paralel güçlü bir performans sergiledik. Ekim-Aralık 2024 dönemini kapsayan 3. çeyrekte servis gelirlerimiz 26,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Bununla birlikte, müşterilerimizin dijital kanallarımızdaki deneyimlerini zenginleştirmeyi sürdürdük. Bu kanalları kullanan aylık aktif müşteri sayımız 18 milyona ulaştı. Müşterilerimizi yenilikçi ürün ve hizmetlerle en iyi deneyimle buluşturmaya ve ülkemizin dijital hedeflerine katkıda bulunmaya devam edeceğiz."