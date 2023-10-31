Vodafone Sultanlar Ligi 5. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, Beşiktaş Ayos’u konuk etti. Karşılaşmayı 25-22, 26-24, 25-10’luk setlerle 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, ligdeki dördüncü galibiyetine imza attı.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Tuncay Sevim, Selçuk Görmen
Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Meliha Diken, Bojana Drca, Magdalena Stysiak, Arina Fedorovtseva, Gizem Örge (L), Cansu Çetin, Meryem Boz
Beşiktaş Ayos: Wilma Salas Rosell, Bahar Toksoy Guidetti, Jovana Brakocevic Canzian, Fulden Ural, Ekaterina Efimova, Çağla Akın, Gizem Güresen (L), Ecem Aknam, Hilal Kocakara, Victoria Demidova, Sude Naz Uzun, Bengisu Aygün
Setler: 25-22, 26-24, 25-10
Süre: 1 saat 22 dakika (29, 31, 22)