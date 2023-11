Toplam 14 kategoride hizmet veren dijital pazaryeri Vodafone Her Şey Yanımda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin mobil süper uygulaması İstanbul Senin’in içinde yer alan ilk ve tek pazaryeri oldu. İstanbul Senin kullanıcıları, online alışveriş ihtiyaçlarını Her Şey Yanımda üzerinden kolayca karşılayabilecek.

Vodafone’un online alışveriş platformu Her Şey Yanımda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin KOBIL platformunu kullandığı mobil süper uygulaması İstanbul Senin’e entegre edilen ilk pazaryeri oldu. Vodafone Her Şey Yanımda’yı deneyimleme imkânı bulacak olan İstanbul Senin kullanıcıları, platformda kendilerine özel sunulan kampanyalardan yararlanarak alışveriş yapabilecek. Her Şey Yanımda ilk 1 yıl boyunca İstanbul Senin içinde tek alışveriş platformu olarak yer alacak. Her Şey Yanımda platformunun, İstanbul Senin uygulaması üzerinden ilk 6 ay içinde aylık 100 bin ziyaret sayısına ulaşması hedefleniyor.

Vodafone Her Şey Yanımda Genel Müdürü Yusuf Aysal, şunları söyledi:

“Vodafone Her Şey Yanımda ile müşterilerimize online alışverişlerini uygun fiyatlarla, rahat, hızlı ve kolay bir şekilde yapma imkânı sunuyoruz. Pazaryerleri arasında farklılaşan projelerimizle kendimizi ‘yeniliklerin öncüsü’ olarak konumlandırıyoruz. Bu anlayışla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile işbirliğine gittik ve Türkiye’nin en büyük metropolünün tüm hizmetlerinin toplandığı İstanbul Senin uygulamasına Her Şey Yanımda’yı entegre ettik. Her Şey Yanımda, İstanbul Senin içinde yer alan ilk ve tek alışveriş platformu oldu. Bu işbirliğinin, platformumuzun tanınmasında önemli rol oynayacağını ve İBB’nin yaklaşık 60 bin mobil hattının hizmet sağlayıcısı olarak yeni katma değerli kurumsal çözümler sunabilmemiz için zemin oluşturacağını düşünüyoruz. Tüm İstanbul Senin kullanıcılarını Her Şey Yanımda’nın ayrıcalıklarından yararlanmaya davet ediyoruz.”

Farklı kategorilerde yaklaşık 5 milyon ürün

Yapılan açıklamaya göre, Her Şey Yanımda’da Cep Telefonları, Elektronik, Dijital Servisler ve Oyun, Moda, Hobi-Ofis-Kırtasiye, Kozmetik ve Kişisel Bakım, Ayakkabı-Çanta-Aksesuar, Spor ve Outdoor, Anne-Bebek, Ev-Yaşam, Pet Shop, Medikal Ürünler ve Oto Aksesuar olmak üzere farklı kategorilerde yaklaşık 5 milyon ürün sunuluyor. Toplamda binden fazla mağazanın faaliyet gösterdiği Her Şey Yanımda, Vodafone’lu olsun olmasın, Vodafone Yanımda uygulamasını indiren tüm kullanıcılara avantajlı fiyatları, birbirinden farklı kampanyaları ve kullanım kolaylığı ile yepyeni bir deneyim yaşatıyor.